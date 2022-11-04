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賽車起跑線？斑馬線兩側畫黃方格太吸睛 內行人曝用途

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路上看到斑馬線兩側都畫有黃色的方格，讓他好奇有什麼作用？ 圖擷自路上觀察學院
原PO在路上看到斑馬線兩側都畫有黃色的方格，讓他好奇有什麼作用？ 圖擷自路上觀察學院

斑馬線旁出現許多黃色方格究竟有何作用？有網友日前經過一處路口時，看到地上白色斑馬線旁邊多出了交錯相疊的黃色格子，由於造型相當奇特，也讓他好奇這到底有什麼用意？

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，在路口白色斑馬線的兩側，線與線之間都各有三個正方形及長方形的黃色方格整齊相疊，搭配地上柏油路的黑色底色，彷彿就像賽車起跑線，原PO好奇地問「旁邊斑馬線黃標誌是什麼意思？以前沒學過」。

照片讓不少人看了吐槽，「再不禮讓行人，就越畫越多而已」、「人沒有正確觀念，再多的措施，功效也不高」、「沒什麼用的東西，要的是執法、考照加強」、「有沒有一種線，可以讓行人不要故意慢慢走不看路或邊滑手機的那種」、「不禮讓斑馬線上的行人，就多一個壘殘（摔車之意）的機會」。

更有許多網友擔心容易造成摔車事故，「立意良善，但結果卻是增加雨天機車煞車滑倒的機率」、「讓你機車無處可躲，橫的直的都有線，下雨天就給我滑」、「增加摔車機率用」、「馬路上面的油漆斑馬線，下雨天會減少輪胎的抓地力，尤其轉換時候要非常小心」。

其中就有內行人透露用途，「重慶北路四段、葫東街口那裡有見過，該路段路幅寬大，雙向高達10線道，通過性車流相當龐大（台北及中山高來往台2乙、重陽橋），有利於辨識並減緩車速」。

其實這種黃方格標線目前只有台北市有，據《民視新聞網》報導，因為民眾認為駕駛在行經路口時速度太快，容易造成行人的危險，因此北市交工處參考新加坡作法，選定建國北路三段、新生北路二段、重慶北路四段及忠孝東路五段的兩處路口，一共五處斑馬線，劃上這種黃色方格標線，就是為了警示並提醒駕駛放慢速度。

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