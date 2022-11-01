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都小朋友在過？台人為何不瘋萬聖節 網友點破原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，為何相比日韓近年風靡萬聖節，台灣人似乎少有大型活動，僅有家長會因應學校為小朋友裝扮。示意圖／ingimage
有網友好奇，為何相比日韓近年風靡萬聖節，台灣人似乎少有大型活動，僅有家長會因應學校為小朋友裝扮。示意圖／ingimage

萬聖節前夕，南韓梨泰院卻因萬聖節活動驚傳憾事，據警方統計，當時約有10萬人湧進現場，引起台灣網友好奇，相比於日本、韓國皆有舉辦大型的萬聖節活動，為何台灣人不瘋萬聖節。對此，最多人認為是因台灣已有本土的鬼節「中元節」，另外台灣人懶得裝扮也是一大原因。

西方傳統節日萬聖節近年也在亞洲地區盛行，然而台灣似乎鮮少有人過萬聖節。一位網友就在PTT發問「台灣人為何不瘋萬聖節？」他表示，日本澀谷和韓國梨泰院，每年都有萬聖節遊行，且參與者主要為年輕人，大家都會費盡心思打扮。相較之下，在台灣會參加萬聖節的都是小朋友，交由爸媽想辦法幫小孩裝扮，然後老師帶著去遊行要糖，讓他不解台灣人為何對萬聖節無感。

貼文一出，不少網友提出自身看法，「台灣的萬聖節就是中元普渡啊！」、「對亞洲來說就只是商業活動，看想不想炒」、「去過一個跟自己文化完全無關的節目幹嘛？」、「因為台灣人對打扮沒興趣，日韓很重視」、「都在上班，連過年的人都少很多，更不用說這些西洋節日」。

不過有網友指出，其實台灣也有不少萬聖節活動，「很多萬聖趴啊」、「誰告訴你台灣不瘋了」、「你沒朋友吧」、「還不瘋嗎？一堆商家用萬聖節做活動」、「台北晚上遇到很多特別裝扮的年輕人」、「夜店很瘋啊，你不去而已」、「會嗎？我看很多IG妹子都參加變裝趴」。

萬聖節 台灣 PTT

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