4萬人朝聖！鍋貼店掛紅布條賀「撐過1年倒店魔咒」 在地人曝心酸內幕

在物價飆漲、房價下不來的年代，店家也嘆生存不易。近日新莊有一間鍋貼店在店門口掛出了紅布條，寫著「本店已突破此店面魔咒撐滿一年」，並且祭出優惠，有網友也貼出背後原因，吸引了4萬人朝聖道賀。

一名網友在「路上觀察學院」貼出了一張照片，為新莊一家鍋貼、水餃店在門口掛上賀喜的紅布條，上面寫著「賀本店已突破此店面魔咒滿一年，10月27-29日消費滿150元，送您一碗酸辣湯」。

有網友在留言處說明了為什麼滿一年就要慶祝的原因，原來這間店以前的店都撐不過一年，店主表示，因為二樓住戶說招牌會佔到他們的位置，因此都會收錢，而且都是招牌做好了才說，一個月要收三千，甚至會帶人到店裡吵，還檢舉油煙，期限內不給錢就要拆招牌，因此店主換小號招牌，讓樓上閉嘴。

此文一出至今已經快4萬人朝聖按讚，網友紛紛留言說，「送的湯 ，裡面承載著老闆這一年的酸甜苦辣，要認真喝完」、「我做招牌的，常常遇到惡二樓鄰居，什麼打到他家外牆會漏水啊，燈太亮傷小孩眼睛啊，什麼毛都有」、「原來這間店一年來的歷史，這麼坎坷，請加油撐住！」、「這家在我家附近欸，樓上那家惡鄰居，不給錢就搗蛋」、「就怕魔咒其實是租金調幅」。

不過也有人認為2樓鄰居爭取權益沒錯，「如果單純檢舉招牌應該不能稱人家惡鄰居吧？這是樓上那戶的權益欸…使用者付費，不然就招牌換掉別用就好…鄰居一切按法律來，這樣也要背負罵名？」、「雖然大家都說二樓是惡鄰居，但有沒有從二樓住戶的角度來看？樓下整天油煙味、招牌開燈又會閃到室內、樓下顧客進進出出又吵，每天都被打擾到，又不能選擇租客」。