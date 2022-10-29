快訊

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

4萬人朝聖！鍋貼店掛紅布條賀「撐過1年倒店魔咒」 在地人曝心酸內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出這店面以前的店都撐不過一年，因為樓上鄰居常會檢舉收費。圖／路上觀察學院
網友指出這店面以前的店都撐不過一年，因為樓上鄰居常會檢舉收費。圖／路上觀察學院

在物價飆漲、房價下不來的年代，店家也嘆生存不易。近日新莊有一間鍋貼店在店門口掛出了紅布條，寫著「本店已突破此店面魔咒撐滿一年」，並且祭出優惠，有網友也貼出背後原因，吸引了4萬人朝聖道賀。

一名網友在「路上觀察學院」貼出了一張照片，為新莊一家鍋貼、水餃店在門口掛上賀喜的紅布條，上面寫著「賀本店已突破此店面魔咒滿一年，10月27-29日消費滿150元，送您一碗酸辣湯」。

有網友在留言處說明了為什麼滿一年就要慶祝的原因，原來這間店以前的店都撐不過一年，店主表示，因為二樓住戶說招牌會佔到他們的位置，因此都會收錢，而且都是招牌做好了才說，一個月要收三千，甚至會帶人到店裡吵，還檢舉油煙，期限內不給錢就要拆招牌，因此店主換小號招牌，讓樓上閉嘴。

此文一出至今已經快4萬人朝聖按讚，網友紛紛留言說，「送的湯 ，裡面承載著老闆這一年的酸甜苦辣，要認真喝完」、「我做招牌的，常常遇到惡二樓鄰居，什麼打到他家外牆會漏水啊，燈太亮傷小孩眼睛啊，什麼毛都有」、「原來這間店一年來的歷史，這麼坎坷，請加油撐住！」、「這家在我家附近欸，樓上那家惡鄰居，不給錢就搗蛋」、「就怕魔咒其實是租金調幅」。

不過也有人認為2樓鄰居爭取權益沒錯，「如果單純檢舉招牌應該不能稱人家惡鄰居吧？這是樓上那戶的權益欸…使用者付費，不然就招牌換掉別用就好…鄰居一切按法律來，這樣也要背負罵名？」、「雖然大家都說二樓是惡鄰居，但有沒有從二樓住戶的角度來看？樓下整天油煙味、招牌開燈又會閃到室內、樓下顧客進進出出又吵，每天都被打擾到，又不能選擇租客」。

延伸閱讀

滿頭問號！店家招牌列「神秘字串」網念完傻眼：我竟然懂了

新莊每天塞爆！他憂塭仔圳未來交通 網友揭往返北市「住這裡」

知名鍋貼店招牌掉字…她寫「3字」說明 網友笑翻：懷疑你罵人

桃園水煎包店掛紅布條「超誠實5字」 網友笑：這招有省錢！

相關新聞

4萬人朝聖！鍋貼店掛紅布條賀「撐過1年倒店魔咒」 在地人曝心酸內幕

在物價飆漲、房價下不來的年代，店家也嘆生存不易。近日新莊有一間鍋貼店在店門口掛出了紅布條，寫著「本店已突破此店面魔咒撐滿一年」，並且祭出優惠，有網友也貼出背後原因，吸引了4萬人朝聖道賀。

寶可夢阿伯近況曝光！仍騎單車抓寶 網驚覺：手機變少

擁有72支手機同時抓寶的「寶可夢阿伯」陳三元在網路上曾掀起一陣話題，先前傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，令許多網友擔心，不過近期有人發現他已經可以繼續騎單車抓寶可夢，讓許多人也替阿伯感到開心。

另類慶生！慶祝自己21歲生日 路邊擺糖果供自取求祝福

生日的時候你會怎麼慶祝？有人會與親朋好友一起慶生，也有人選擇平平淡淡地過，有網友日前在一處校園內看到一個紙箱，上面放了糖果讓人取用，還貼了紙張寫著這是自己21歲的生日，要送糖果給大家分享喜悅，鄉民們看了也覺得心暖暖的。

長期生活在歐美會「改變顏值」？網推測「這1原因」影響大

亞裔男的長相都能輕易辨認？網友發文詢問，為什麼長期在歐美生活的亞裔男生眼睛常會是「小小細長」，引來網友共鳴，甚至有網友專業推測，可能與不同語言使用到的發音部位有關。

沒一顆完整！煮溏心蛋剝殼超崩潰 內行人教撇步

不論茶葉蛋、水煮蛋或者溏心蛋，不少人都會遇到蛋殼不好剝的情況，一名女網友日前在家裡煮26顆溏心蛋，但剝蛋殼卻讓她非常崩潰，她在臉書PO文抱怨後，就有不少內行人提供成功的小撇步。

媽幫孩子做萬聖節便當 成品亮相驚豔眾人：根本是藝術品

10月31日是西洋鬼節「萬聖節」，許多爸媽都會幫孩子精心打扮各種特殊造型，當然吃的方面也不能馬虎，有一名媽媽為孩子親手製作萬聖節便當，成品PO到臉書上後讓許多人看了非常驚艷，大讚根本就是「藝術品」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。