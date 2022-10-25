月薪10萬仍擔心錢不夠花 男一句話網笑翻：賺到30萬就夠

年薪破百萬是許多上班族的夢想，若是達到高收入就能提升生活品質，進而存錢買房、投資等，不過日前有位高薪族指出，她儘管月收破10萬了，仍然會有金錢焦慮，常常擔心錢不夠用，會讓自己壓力大到崩潰，文末她難過表示「該怎麼辦呢？」有網友則神回一句話讓人笑翻，「可以賺多一點，賺到30萬的時候可能焦慮會稍微改善一點」。

一名網友在Dcard發文表示，她很幸運大學畢業就找到高薪工作，雖然每個月收入破10萬元，但會擔心賺比較多錢後，會喜歡亂花光錢，導致每次花錢就焦慮，怕財產被花光。

不僅如此，原PO指出「每次工作的時候，我都會瘋狂加班，怕自己花錢的金額跟不上賺錢速度，把自己搞得很累，常常壓力大到崩潰，想換一個輕鬆無壓力的工作，又擔心薪資變低」。

對此，有位男網友回應「月薪10萬會焦慮，那就多賺一點啊，賺到30萬的時候可能焦慮會稍微改善一點」，這句留言讓其他網友笑翻，直呼「錢不夠的事，用錢解決」。

不過，也有許多人建議原PO「可以嘗試花錢去心理諮商，看看能否解決問題」、「推薦去心理諮商，雖然會花一些錢，但焦慮感若沒有好好處理，很可能累積得越來越嚴重，甚至影響工作表現，最後也不得不換工作」、「靠金錢來增加安全感嗎？我覺得妳得克服這層心理障礙，否則未來會變成守財奴」、「妳可以把錢分成幾等分，一部分儲蓄、娛樂旅遊、投資、緊急預備金，賺到錢除了存起來，當然也要讓自己生活品質提升」。