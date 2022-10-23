路上滿街跑！台灣人開白色車子成主流 內行人點三大崛起關鍵

車子的款式相當多元，不僅外觀顏色不同，有些細微設計也很有巧思。日前一名網友在網路上發文，表示路上的白色車子比以前多很多，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人點出白車崛起的三大關鍵。

日前一名網友在PTT上以「為什麼這年頭一大堆白色車子路上跑」為題發文，他透露以前看爸爸選車時，幾乎都會知道白色車子很難照顧，每次下過雨後，水漬都會讓白車看起來很髒，加上長期日曬影響，還可能讓白車變得不太白，「總之就是一段時間後，白色很容易跟原來白車的樣子差很大」。

原PO提到以前在路上不容易看到白色車子，尤其高檔車款又更少白車。不過，原PO發現這幾年白車似乎變成主流，很容易看到白車車陣或是白車車龍，直呼「白車的比例高了過去好多！」

對此，原PO感到相當困惑，究竟是什麼樣的轉變，讓年輕人越來越能接受白車，「還是說現在烤漆技術已經進步很多，過去擔心的問題都不會發生了？有沒有這幾年白色車子快速繁殖的八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很多車廠選其他顏色要加錢啊」、「灰車現在感覺有變少」、「黑色一樣髒好嗎…只是看不太出來」、「銀車最好顧，黑白最難顧，每次的流行都會不同」、「休旅車帶起來的，後來就超多類似的白色休旅車滿街跑」、「以前的白車久了顏色會偏黃，現在白車比較不會」、「白色變多+1」。

其中，最多網友提到三個崛起關鍵，「省油」、「安全」、「二手價」，「白色車內比較不熱，冷氣耗能較少，油錢就少一點」、「顏色跟安全性是正相關，基本白車安全又省油，重點是二手好賣」、「日本工業研究白車比黑車省油3到5%，夜晚辨識度與黑車差了快10%」、「白色二手車價好」、「白車比較好辨識，夜晚的安全性比較高」。