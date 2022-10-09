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視網膜赴日血拚驚見「1習慣變了」 2.5萬網友點頭認同
隨著國門解封，不少人搶著出國，加上日圓狂貶，因此日本就成為哈日族的疫後出遊首選。然而，YouTuber視網膜日前在臉書上發文，分享自己到日本旅遊後的感受，透露許多商品換算成台幣都會被嚇到，更直呼「心中難免會有一種不平衡感」。
視網膜昨（8）日在臉書上發文，表示現在到日本買東西，還是會習慣用「除以3」換算，但目前的匯率其實是要「除以4點多」。視網膜提到定價加上免稅和匯率的落差，很多東西換算台幣後都會被嚇到，不僅日系平價服飾的價格是台灣半價，其他很多東西也幾乎都是以半價販售，令他直呼「心中難免會有一種不平衡感」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的，我忍著2年多沒買衣服，就等下星期了」、「台灣很多日系的商品，就是把日幣售價除以2，等於『台幣的定價』在銷售」、「我在日本工作的朋友領日幣薪水很想哭」、「『心中難免會有一種不平衡感』這句是你的心聲，還是我們在台灣的心聲？」、「我的手機和電腦都是日本買的，非常有感的價格」、「在日本工作的薪水也除以4了」、「你的面無表情對我們來說是一種挑釁」、「這是炫耀文無誤」。
另外，視網膜此趟旅程也到訪迪士尼，他發文直言「迪士尼的煙火已經輸給大稻埕了，不知道下週開放之後會不會改變」。最後，視網膜透露當天有玩到9個設施，園區內9成9都是日本旅客，算是有得有失的一天。
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