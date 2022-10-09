視網膜赴日血拚驚見「1習慣變了」 2.5萬網友點頭認同

男歡女愛是個人自由，但台灣1名單親爸爸在網上分享經歷，透露自己已投入一夜情生活１年多，竟曾巧遇約中兒子的小學老師。由於已訂了房間，兩人最後也過了歡愉的數小時，事後女方竟提出想發展成固定性伴侶，礙於女老師已是人妻，他不想和有夫之婦糾纏下去而當場拒絕。可惜他現在對老師念念不忘，令他很煩惱。

2022-10-09 10:59