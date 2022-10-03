爸搜出兒子藏「一包白粉末」氣炸 真相曝光眾人笑翻：緣散了

不少父母都很擔心子女學壞，從小就會特別告誡「賭和毒千萬不能碰」。然而，日前一名男網友在臉書上發文，表示爸爸某天很激動地叫他趕快回家，並拿一包白粉逼問他，真相曝光後也掀起討論，不少網友笑喊「姻緣都被弄散了啦！」

日前一名男網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，他透露某天出門在外，突然接到爸爸來電，語氣激動地說「你趕快回來！」沒想到，原PO一回到家，爸爸就丟出一包「白粉」，並激動地逼問他「這是什麼？你竟然給我吸毒！」原PO當下簡直哭笑不得，因為那包白粉其實是在台南大天后宮求來的月老緣粉。對此，原PO也開玩笑表示，之後月老緣粉應該要在袋子上印廟名或是緣粉等字樣。在貼文底下留言處，原PO也開心透露，「自從那一次搞笑事件後，女友就出現了！」

這包白粉其實是月老緣粉。圖擷自爆廢公社二館

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「長輩是擔心你走歪路」、「很少人會這樣裝」、「完了！以後找不到女友，都是爸爸害的」、「姻緣都被弄散了」、「你爸還活在跛豪時代喔？」、「我的紅線不見一年了，依然是一個人」、「緣散了吧」。

另外，也有網友分享類似經驗，「突然想起買粗鹽的時候，也被臭罵…」、「之前為了方便，把肌酸用小夾鏈袋分成一包一包的，被朋友看到都感覺怪怪的」、「我之前在西藥房買針筒回家，還沒進門被我父親看到，就開始腦袋出現跑馬燈了，然後就很生氣誤以為我吸毒」。