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當兵在靶場遇過哪些誇張事？ 天兵「射鳥、開連發」傻眼行徑全曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT上討論在靶場曾發生的誇張事，許多天兵行徑一一曝光。圖為示意圖，非事件當事人。聯合報系資料照片
網友在PTT上討論在靶場曾發生的誇張事，許多天兵行徑一一曝光。圖為示意圖，非事件當事人。聯合報系資料照片

有網友詢問大家當兵時在靶場時，曾經發生過什麼誇張的事，而許多網友紛紛對此留言回覆誇張事蹟，除了清槍時「真的擊發」外，還有許多網友表示「有人開到連發」，更有人表示「平常沒中過靶的人居然命中麻雀」，許多誇張事件一一曝光。

有網友在PTT八卦版發文，表示打靶非常危險，弄不好真的會有死傷，平常和你嘻嘻哈哈的班長，到靶場也會變一個人。而網友本身就分享，自己在靶場發生過最誇張的頂多就「在射指喊開始射擊前放槍」，因此好奇大家當兵時在靶場發生最誇張的事有什麼。

有許多網友回應「奇葩怪事」，表示「射手偷放屁，很臭的那種」、「有人不知道怎麼射的，把到靶紙前途中上面的木板射一塊下來」、「開始射擊喊完，過好幾秒靶才立起來」、「鄰兵睡著掉槍」、「當然是打夜射有人掉進靶場中間的壕溝，直接笑爛」、「靶場有麻雀飛進，平常沒中過靶的人居然命中麻雀」。

許多網友表示有遇到誤開連發的事件，「有人直接開連發」、「一定有人開連發」、「開到連發」。

不少人也目擊過打錯靶，表示「打隔壁人的靶」、「隔壁靶中12發 但子彈只有6發」；還有關於子彈的一些意外，如「射擊命令20發，天官只裝了17發…」、「子彈飛出靶場打到路人…」、「當換靶人員，蹲在壕溝時準備換靶，頭頂飛過一顆子彈」。

清槍時也發生過許多軼事，網友陳述經歷「清槍砰一聲」、「清槍擊發，就真的發射了」、「打靶打完，清槍的時候，擊發再擊發步驟，突然一發槍響響徹整個靶場天空，當場起飛」。

最後也有人分享身邊的天兵故事，表示有個天兵打到一半卡彈，開始排除卡彈，敲槍托敲了一陣子，還是找不到子彈，結果該位天兵竟把槍立起來，眼睛湊過去看槍口裡面，然後「他就被不知道是誰的大官踢飛了」。

槍擊 PTT

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