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日本最過譽食物曝光 大票網秒指「它」：難吃到被台灣海放

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人都喜歡去日本玩，享受美景和美食。 美聯社
不少台灣人都喜歡去日本玩，享受美景和美食。 美聯社

台灣人很喜歡到日本旅遊，因為不僅距離不會太遠，景點和美食也都相當吸引人。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「日本最過譽的食物是什麼？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「日本最過譽甚至難吃的食物？」為題發文，原PO認為日本有很多好吃和好玩的，但其中最過譽的就是環球影城的哈利波特奶油啤酒，不僅不好喝，價格還不便宜；第二，原PO覺得是竹下通可麗餅，常常排隊都要排很久，雖然不少女生都愛吃，但其實吃起來又貴又普通；最後，原PO提到龍蝦三明治，直呼「貴，貴，貴」，排隊排很久就算了，食物還非常難吃。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「鐵路便當，認真，一堆雷的醬菜，好吃的鐵路便當幾乎很少」、「龍蝦三明治的龍蝦還是冷的，難吃到爆」、「拉麵有些真的不行⋯不合台灣人口味」、「日本可麗餅皮是軟的，跟台灣不太一樣，吃不習慣」、「餃子全部都是詭異的口感」、「醬油糰子難吃」、「日本炸物真的輸台灣很多」、「日本炒麵麵包也是死鹹難吃」、「拉麵吧，每次吃完都覺得不如回家煮泡麵」。

其中，最多網友點名「章魚燒」，「章魚燒軟軟的，可能不是台灣人口味」、「軟趴趴噁爛章魚燒」、「章魚燒就軟爛糊」、「章魚小丸子，應該是說台灣人吃不習慣那種軟爛的口感」、「章魚燒，懷疑自己沒買到好吃的店，連吃三天結果都差不多」、「第一個想到就章魚燒」、「章魚燒！軟趴趴又糊又爛，鹹的要死」、「章魚燒，日本的章魚燒超級不對台灣人口味」、「章魚燒真的是台灣海放日本」。

日本的章魚燒疑似不合台灣人口味。 示意圖／ingimage
日本的章魚燒疑似不合台灣人口味。 示意圖／ingimage

日本 台灣人 PTT

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