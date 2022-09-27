出國旅遊5天「全待旅館內」 網羨：根本財富自由

疫情逐漸進入新階段，各國開始開放邊境與自由行，旅遊話題也越來越多。有網友表示，自己出國旅遊時5天4夜「完全待在旅館」，引發許多網友討論。

有網友在PTT八卦版上發文，表示自己出國旅遊第一天時，從晚上6點下飛機、到旅館、吃宵夜後11點睡著，第二天睡到自然醒後，下午起床出門買晚餐吃，接著繼續在旅館叫宵夜吃，不知不覺5天4夜就這樣在旅館內度過。

原PO就好奇表示，不知道有沒有人也可以接受在國外旅館待一整天，且「幾乎沒有踏出旅館過」的行程。

許多網友就留言表示「開心舒服比較重要，為了想去一堆地方而狂壓縮時間搞得很累反而不舒服」、「出國玩整天瘋狂壓縮行程玩的很累幹嘛」、「總比出國在那比誰走路多的傻子強」、「開心就好，有時候就是想抽離原本生活越遠越好」、「爽就好，都花錢出國了還讓腳受罪幹麻」。但也有網友認為，這根本是「有錢的放鬆方式」、「這...財富自由」，讓網友相當羨慕。