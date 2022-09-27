新竹選舉突然變「超重要」？ 網友點關鍵：這兩黨競爭激烈

新竹是台灣科技重鎮，帶動當地就業機會、房價，成為現在備受矚目的新興焦點，日前就有網友指出，今年連選新竹市長的競爭都變得很激烈，好奇問「新竹的規模怎麼跟台北比？新竹怎麼突然這麼重要？」對此，網友認為新竹市長選舉的重要性跟民進黨、民眾黨競爭有關。

一名網友在PTT發文表示，新竹縣跟新竹市在去年想合併升格，當初輿論風向不支持，於是這件事無疾而終，接著新竹市長林智堅想要參選桃園市長，又爆發論文抄襲案，讓原PO直呼「本來以為新竹選舉是穩穩的，結果居然演變成總統等級選舉規模」。

但原PO疑惑「新竹畢竟只是新竹，能跟台北等級的比嗎？看一下4年前市長大選，台北選舉如此激烈，怎麼今年變成新竹競爭激烈？」他好奇「新竹怎麼突然這麼重要，到達非贏不可的程度？」

對此，有人認為「新竹是六都的等級，早就該合併了」、「因為新竹充滿年輕的上班族」、「新竹地皮的利益很大，大家都想爭」、「水很深，怕被查帳」、「得竹科晶片者得天下」、「可以培養人才，民代等級完全不同」。

多數網友則表示，新竹選舉突然變重要，是跟民進黨與民眾黨競爭有關，指出「民眾黨第二個政治明星出現的話，會有星火燎原的效應」、「這次競選激烈的原因很多吧，主因可能要把民眾黨打擊掉」、「新竹如果讓民眾黨選上，民眾黨就有根據地了」、「會變成民眾黨據點，不現在打掉就後患無窮」。