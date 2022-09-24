外送員被告知等15分想發火！見「養眼畫面」瞬間安靜：我可以

外送員若是等餐過久，通常都會感到不耐煩。不過近日有一名外送員分享，接到了一張訂單，被餐廳告知還要等15分鐘，本來覺得很傻眼，但卻在現場看到「養眼畫面」，頓時覺得超級可以，影片也引起網友熱議，直呼「等一個小時也可以」。

一名男網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享，最近跑外送接到了美式餐廳Hooters的訂單，結果到了現場餐廳說還要再等15分鐘才可以領餐，本來覺得很傻眼，因為時間對外送員來說很重要，結果到場卻看到「辣妹熱舞」畫面，頓時覺得「很可以」，不過後座的女友卻很不爽。

影片中可以看到穿著貼身小背心和超短熱褲的一群辣妹在餐廳中間熱舞，好身材除了讓客人大飽眼福外，連同等待餐點的外送員都同享福利，不少老司機直呼「我也超愛去這家取餐的」、「這間我都等1小時，不哭不鬧」、「這家超讚！等一個小時我也等」。

美式餐廳Hooters是一家連鎖餐廳，全球分店有415間，台灣有3間分店，販售一般快餐食品，以性感的女服務生為招牌，基本上都是以小背心和熱褲為制服，也會和客人互動表演，因此獲得不少客人芳心。