日本自由行開放在即 網教方法讓你不會日文也能通行無阻

日本從10月11日開始解除「自由行」禁令，疫情指揮中心指揮官王必勝也在今（23）日指出「0+7」政策最快從10月13開始施行，代表國人旅遊返台後可以「免隔離」，讓不少民眾期待飛往日本。就有網友好奇「不會日文的人，有辦法去日本自由行嗎？」對此，其他人認為「就算不會日文，還是可以去日本自由行」。

一名網友在PTT表示，他看到防疫政策改為0+7，剛好想要規劃明年的畢業旅行，但礙於他日文程度不佳，也沒有出國經歷，因此好奇去過日本旅行的前輩們，「有辦法不會日文，又可以去日本沖繩自由行嗎？還是建議跟團比較好？」

對此，網友們一致認為就算不會日文，也可以去日本自助旅行，指出「我第一次出國就去北海道，英文跟日文都不好，但事前資料查清楚，安裝google翻譯離線包，預租個wifi或sim卡上網，有狀況隨時查網路就沒問題了」、「行前功課做好，手會比畫就夠了，日文的漢字很多」、「我就算英文超爛也照去，上網做好功課後，破爛英文加上比手畫腳就夠，用漢字猜測意思即可」、「日本跟團會失去很多樂趣」、「我也不會日文，但日本的自助行難易度對台灣人來說，應該是幼幼班等級，搭機時注意一些事項就好」。