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地震頻傳「台灣住哪最安全？」 眾人狂推「1縣市」連專家也認證

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問台灣住哪最安全，引眾人熱烈討論，最多人點名「1縣市」無斷層且地質硬。地震示意圖／ingimage
有網友詢問台灣住哪最安全，引眾人熱烈討論，最多人點名「1縣市」無斷層且地質硬。地震示意圖／ingimage

台東池上18日晚間發生芮氏規模6.8強震，造成台東當地及花蓮數棟建築物倒塌或損毀，隨後又陸續傳出多起餘震，令台灣民眾人心惶惶。鑑於近日天災頻傳，就有網友好奇詢問「居住在哪個縣市比較安全？」結果「1縣市」獲得眾人一致推薦，連專家也證實這縣市最安全。

一名網友在PTT提問，「地震與颱風是台灣特產，那居住在哪個縣市是比較安全的？或是比較不會有大地震的縣市呢？」該文吸引大批網友爭相討論，「怕颱風就買彰化」、「認真回，苗栗」、「台積電蓋哪裡，就買哪裡」、「我在金門，完全沒地震，也沒颱風」、「新竹，想想科技園區為何會蓋在那」。

其中，最多網友提及的縣市是桃園，「桃園不是最安全嗎？印象前幾年有調查」、「桃園，地盤硬、地勢高」、「你知道為何國際機場明明代碼是台北卻蓋在桃園嗎？」、「桃園沒斷層帶跟土壤液化區」、「桃園地質穩固，房子不容易倒」、「大地震還沒看過桃園有大樓倒塌的」。

據東森新聞報導，中央大學地球科學系教授顏宏元證實，桃園的確是全台灣地震最少的地方，近50年來僅發生過2次規模4以上的地震，主因為桃園沒有活動斷層，加上桃園為台地地形，地層多由礫石層、鵝卵石堆積而成，相當堅硬，因此震波不容易被放大，甚至有可能繞道而行。

地震 桃園 斷層帶 PTT

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