高虹安論文風波誰加分最多？ 網友一致酸「這個人」穩到爆

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆出論文抄襲疑雲，有網友就好奇，這次事件造成的風波，誰能夠「加分最多？」，沒想到許多網友卻刷一整排「阿中」，反諷稱「穩到爆了」。

有網友在PTT政黑版發文表示，今天一大早的高虹安論文事件鬧得沸沸揚揚，從周刊爆料到高虹安開記者會反擊，造成各種「血流成河」，也有人說迴力鏢反傷、殺球殺得很爽，於是網友就好奇提問，這次爆料和記者會的論文事件「誰才是最大贏家，加分加最多呢？」。

網友也提供4位人選，第一位是前新竹市長林智堅，不僅「還給他一個清白，也連帶新竹虹姐穩了」；第二位為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，並說明他當初跳出來護航林智堅，因此「正義獲得伸張，桃園穩了」；第三位為蔡英文，亦為論文案受害者；最後一位即為民進黨台北市長參選人陳時中，並註解他為「加分永動機」。

沒想到底下許多網友紛紛留言回應「阿中」，並說明「民進黨整個加爆」、「問加分就是陳時中，問誰的錯就是柯文哲」、「必須是陳時中，加分王」、「阿中又加分了啦，穩到不行」、「加分唯一指定阿中」。