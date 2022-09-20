快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安論文風波誰加分最多？ 網友一致酸「這個人」穩到爆

聯合新聞網／ 綜合報導
高虹安遭爆出論文抄襲疑雲，有網友好奇這次風波誰「加分最多？」，沒想到許多網友卻刷一整排「陳時中」（圖）。記者曾吉松／攝影
高虹安遭爆出論文抄襲疑雲，有網友好奇這次風波誰「加分最多？」，沒想到許多網友卻刷一整排「陳時中」（圖）。記者曾吉松／攝影

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆出論文抄襲疑雲，有網友就好奇，這次事件造成的風波，誰能夠「加分最多？」，沒想到許多網友卻刷一整排「阿中」，反諷稱「穩到爆了」。

有網友在PTT政黑版發文表示，今天一大早的高虹安論文事件鬧得沸沸揚揚，從周刊爆料到高虹安開記者會反擊，造成各種「血流成河」，也有人說迴力鏢反傷、殺球殺得很爽，於是網友就好奇提問，這次爆料和記者會的論文事件「誰才是最大贏家，加分加最多呢？」。

網友也提供4位人選，第一位是前新竹市長林智堅，不僅「還給他一個清白，也連帶新竹虹姐穩了」；第二位為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，並說明他當初跳出來護航林智堅，因此「正義獲得伸張，桃園穩了」；第三位為蔡英文，亦為論文案受害者；最後一位即為民進黨台北市長參選人陳時中，並註解他為「加分永動機」。

沒想到底下許多網友紛紛留言回應「阿中」，並說明「民進黨整個加爆」、「問加分就是陳時中，問誰的錯就是柯文哲」、「必須是陳時中，加分王」、「阿中又加分了啦，穩到不行」、「加分唯一指定阿中」。

高虹安 陳時中 民進黨 2022大選 新竹市選舉

延伸閱讀

桃園羽球館對比新竹棒球場…鄭文燦駁「勿惡意連結」 網酸：你不是挺小智？

名嘴稱張善政「如有天助」：若鄭文燦「震垮」 鄭運鵬恐笑不出來

女大生線上家教遇男網友「脫內褲玩鳥」 她機警錄影秒報警

影／英國直播女王葬禮傳出女子「兩句氣音」 網友聽了全嚇傻

相關新聞

強震讓南美館僵屍動了！ 驚呆歐洲在台辦事處主任：意想不到的效果

台東池上18日下午驚傳6.8強震，全台有感，連遠在台南美術館的殭屍都被震到動了起來，嚇得現場民眾驚呼連連，不少人仍鎮定舉起手機錄下這難得景象，畫面曝光後笑翻大批網友，連歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin M Jerzewski）都轉推表示「真是意想不到的效果」。

高虹安論文風波誰加分最多？ 網友一致酸「這個人」穩到爆

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆出論文抄襲疑雲，有網友就好奇，這次事件造成的風波，誰能夠「加分最多？」，沒想到許多網友卻刷一整排「阿中」，反諷稱「穩到爆了」。

高虹安也陷論文風暴 網質疑：因她民調很高才被打？

民眾黨新竹市長參選人高虹安也遭爆論文抄襲疑雲，引起各界討論，網友也議論是否因「高虹安民調很高」才特地挖出論文來打擊高虹安，否則「今天怎麼突然放這把火？」，引起網友議論。

母不滿2嬰「被收飲料費」 怒嗆店家反遭網批：根本奧客

餐廳通常會針對兒童酌收費用，你覺得多少價位算合理呢？近日有媽媽帶2個小孩出門用餐，被店家收取1人49元的「飲料吧」費用，讓她火大質疑小孩才6個月大到底可以喝什麼飲料？最後成功店員妥協不收費，一番行為引來網友一面倒批評「根本奧客」！

卡號4444、5487你也有嗎？ 網笑信用卡安全碼000：哪裡安全

生活中常見許多數字諧音，例如888、168分別代表發發發、一路發等，負面聯想如5487代表「我是白癡」，介意與否每個人看法不一。日前有網友在PTT發文表示，自己近期拿到一張新的信用卡，末四碼為4444，讓他覺得有些不吉利，也引起許多網友留言分享自己的奇葩卡號。

媽媽抱怨兒子畢旅吃不飽 反遭網友諷「是4700不是47000」

對學生而言，國中畢業旅行是告別人生重要階段的一次旅行，近期疫情趨緩，許多學校開始陸續舉辦畢業旅行，有一位媽媽上網PO文表示，說她付了4700元讓兒子參加學校3天2夜的畢業旅行，抱怨學校的行程規劃不佳、伙食太差、收費又貴，要網友們評評理，結果慘遭網友洗臉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。