快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安也陷論文風暴 網質疑：因她民調很高才被打？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨新竹市長參選人高虹安，也被爆出論文抄襲疑雲。圖／聯合報資料照片
民眾黨新竹市長參選人高虹安，也被爆出論文抄襲疑雲。圖／聯合報資料照片

民眾黨新竹市長參選人高虹安也遭爆論文抄襲疑雲，引起各界討論，網友也議論是否因「高虹安民調很高」才特地挖出論文來打擊高虹安，否則「今天怎麼突然放這把火？」，引起網友議論。

新竹市長參選人高虹安今遭媒體爆料論文爭議，鏡週刊接獲爆料，指出她的博士論文複製貼上與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，連圖片、表格等內容都相同，但卻未引註出處，疑未取得資策會授權等，引起許多討論，而高虹安也與立法委員張其祿、伯衡法律事務所律師陳宗豪開記者會自清。

這起風波也讓網友在PTT政黑版發文表示，當初林智堅的民調是完全碾壓張善政，結果留一個論文「在那邊被打」，最後退了也算是咎由自取，因此網友好奇，是否因為高虹安民調很高、年底穩上，否則「今天怎麼突然放這把火？」

許多網友就對此表示「因為政論節目要開始打了阿」、「綠營這種陣仗打應該是蠻高的」、「（民調）不高的話綠營幹嘛打」、「林耕仁也被打啊，就到處抹屎，能抹幾個算幾個」、「阿不就迴力鏢飛來飛去肯定藍白綠通打」、「落後都亂咬啊，先檢舉林耕仁，再檢舉高虹安」。

論文抄襲 2022大選 新竹市選舉 高虹安

延伸閱讀

高雄路燈「搖到起舞」 小男孩用奶音拚命喊快離開：橋快斷了

桃園羽球館對比新竹棒球場…鄭文燦駁「勿惡意連結」 網酸：你不是挺小智？

名嘴稱張善政「如有天助」：若鄭文燦「震垮」 鄭運鵬恐笑不出來

女大生線上家教遇男網友「脫內褲玩鳥」 她機警錄影秒報警

相關新聞

強震讓南美館僵屍動了！ 驚呆歐洲在台辦事處主任：意想不到的效果

台東池上18日下午驚傳6.8強震，全台有感，連遠在台南美術館的殭屍都被震到動了起來，嚇得現場民眾驚呼連連，不少人仍鎮定舉起手機錄下這難得景象，畫面曝光後笑翻大批網友，連歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin M Jerzewski）都轉推表示「真是意想不到的效果」。

高虹安論文風波誰加分最多？ 網友一致酸「這個人」穩到爆

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆出論文抄襲疑雲，有網友就好奇，這次事件造成的風波，誰能夠「加分最多？」，沒想到許多網友卻刷一整排「阿中」，反諷稱「穩到爆了」。

高虹安也陷論文風暴 網質疑：因她民調很高才被打？

民眾黨新竹市長參選人高虹安也遭爆論文抄襲疑雲，引起各界討論，網友也議論是否因「高虹安民調很高」才特地挖出論文來打擊高虹安，否則「今天怎麼突然放這把火？」，引起網友議論。

母不滿2嬰「被收飲料費」 怒嗆店家反遭網批：根本奧客

餐廳通常會針對兒童酌收費用，你覺得多少價位算合理呢？近日有媽媽帶2個小孩出門用餐，被店家收取1人49元的「飲料吧」費用，讓她火大質疑小孩才6個月大到底可以喝什麼飲料？最後成功店員妥協不收費，一番行為引來網友一面倒批評「根本奧客」！

卡號4444、5487你也有嗎？ 網笑信用卡安全碼000：哪裡安全

生活中常見許多數字諧音，例如888、168分別代表發發發、一路發等，負面聯想如5487代表「我是白癡」，介意與否每個人看法不一。日前有網友在PTT發文表示，自己近期拿到一張新的信用卡，末四碼為4444，讓他覺得有些不吉利，也引起許多網友留言分享自己的奇葩卡號。

媽媽抱怨兒子畢旅吃不飽 反遭網友諷「是4700不是47000」

對學生而言，國中畢業旅行是告別人生重要階段的一次旅行，近期疫情趨緩，許多學校開始陸續舉辦畢業旅行，有一位媽媽上網PO文表示，說她付了4700元讓兒子參加學校3天2夜的畢業旅行，抱怨學校的行程規劃不佳、伙食太差、收費又貴，要網友們評評理，結果慘遭網友洗臉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。