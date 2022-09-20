高虹安也陷論文風暴 網質疑：因她民調很高才被打？

民眾黨新竹市長參選人高虹安也遭爆論文抄襲疑雲，引起各界討論，網友也議論是否因「高虹安民調很高」才特地挖出論文來打擊高虹安，否則「今天怎麼突然放這把火？」，引起網友議論。

新竹市長參選人高虹安今遭媒體爆料論文爭議，鏡週刊接獲爆料，指出她的博士論文複製貼上與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，連圖片、表格等內容都相同，但卻未引註出處，疑未取得資策會授權等，引起許多討論，而高虹安也與立法委員張其祿、伯衡法律事務所律師陳宗豪開記者會自清。

這起風波也讓網友在PTT政黑版發文表示，當初林智堅的民調是完全碾壓張善政，結果留一個論文「在那邊被打」，最後退了也算是咎由自取，因此網友好奇，是否因為高虹安民調很高、年底穩上，否則「今天怎麼突然放這把火？」

許多網友就對此表示「因為政論節目要開始打了阿」、「綠營這種陣仗打應該是蠻高的」、「（民調）不高的話綠營幹嘛打」、「林耕仁也被打啊，就到處抹屎，能抹幾個算幾個」、「阿不就迴力鏢飛來飛去肯定藍白綠通打」、「落後都亂咬啊，先檢舉林耕仁，再檢舉高虹安」。