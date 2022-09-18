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地震國家警報沒響？ 網友大推一款APP「倒數結束才開始搖」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享「KNY天氣」APP能精準預測震波何時從震央傳到自身所在地。圖擷自PTT
網友分享「KNY天氣」APP能精準預測震波何時從震央傳到自身所在地。圖擷自PTT

台東縣關山鎮、池上鄉昨（17日）晚至今天（18日）下午不斷發生大大小小地震，儘管如此，仍有許多民眾抱怨這兩天完全沒收到國家級警報。不過今天下午有網友在PTT發文分享一款能完美預測震波抵達時間的APP，「倒數結束後馬上開始搖」，吸引網友留言表示「真的有用，而且很準」。

自昨晚開始台灣就地震不斷，一名網友在PTT分享自己安裝的「KNY天氣」APP，今天下午13點20分時該APP便跳出警報，甚至精準預測震波從震央抵達APP所在位置的時間，時間倒數結束後，原PO所在地才開始感受到搖晃，令他忍不住讚嘆APP的設計者究竟是如何蒐集地震資料的？

不少網友留言表示自己也有安裝該應用程式，而且真的有用：「我的APP也是先跳出來才開始搖 」、「看到倒數真的害怕 」、「好用，比國家警報強多了 」，也有網友提醒可以自行設置震度達幾級以上才會有警示音通知：「 要記得把2級以下關掉，要不然會狼來了」、「3級以下不用通知」。

其實這回台東關山、池上一帶頻頻地震，國家級警報確實有響，只不過國家級警報（災防告警訊息）的發布有一定門檻，必須預估地震規模達5.0以上且預估震度4級以上才會發布。

不過，令果粉惋惜的是，這款「KNY天氣」APP目前僅在安卓作業系統Play商店上架，廣大iPhone用戶目前還無法下載此應用程式。

花蓮 台東 地震 強震

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