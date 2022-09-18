6.4強震國家警報狂響！他手機卻靜靜沒通知 內行網友點出原因

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里，幾乎全台各地都有明顯感受，不少民眾都被嚇壞。然而，一名網友在網路上發文，「沒收到警報的邊緣人集合啦！」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「手機沒收到警報的邊緣人集合！」為題發文，原PO在貼文開頭就直呼「超大的地震！」雖然身邊的人都收到警報，手機不斷狂響發出聲音，但自己的手機就只有靜靜躺著。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我沒收到過」、「我在桃園， 全家手機都沒通知」、「新北無，故障了吧」、「台北一群人都沒響耶」、「邊緣人+1」、「台中搖爛了也沒響」、「台北家裡5個人，6個門號都沒收到」、「超搖的，居然沒響」、「之前都震完才響，這次完全沒有」、「完全沒收到任何一次」。

另外，也有內行網友解惑，「沒到4級不會發」、「4級以上才會響，台北應該不夠大」、「沒4級是要收到什麼警報⋯」、「只有預估4級以上才會發，要講幾次？」、「沒4級是要收什麼簡訊」、「4級以上才會響啦」、「所在區域要震度4級才會有警報，雙北不要鬧」、「4級以上地區才會發布警訊」。

事實上，根據中央氣象局的地震測報中心資訊，「發布手機警報的門檻是，當偵測到地震規模5.0以上，且縣市預估震度達4級以上，才會針對特定地區發布手機廣播」。 只要震度低於4級的縣市，都不會收到國家級警報。圖擷自氣象局

昨日晚間9時41分發生的6.4強震，各地最大震度台東縣6強、花蓮縣5強、高雄市5弱、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、屏東縣、嘉義市4級，彰化縣、台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市3級，澎湖縣、桃園市、新竹市、台北市2級，基隆市1級，「因此，只要震度低於4級的縣市，即便感受到明顯搖晃，仍然不會收到手機的警報通知」。

最後，如果地處震度4級以上縣市，但卻沒有收到警報通知，可能包含以下原因，「警報訊息發送時，正在語音通話」、「手機使用飛航模式」、「警報訊息發送時，正使用3G網路上網」、「有設定拒收警訊通知、緊急警報、測試用訊息」、「手機尚未更新」、「位於預警盲區」。