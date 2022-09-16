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天天吃麥當勞很窮嗎？ 曾留學美國網友：因此被關心經濟狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞門市示意圖。圖／聯合報系資料照片
麥當勞門市示意圖。圖／聯合報系資料照片

每個人對「窮」的定義不同，有網友因為朋友每次向自己表示很窮，卻發現他每天都吃麥當勞，令她感到非常不解，因此發文與網友討論，「天天吃麥當勞的人很窮嗎？」，引出網友表示先前在美國留學，被老師看到吃麥當勞，因此被關心經濟狀況。

原PO在Dcard表示，自己有個朋友天天「哭窮」，但又每天傳吃麥當勞的照片，令她無法理解。她補充，如果吃1+1的五十元餐點或是用甜心卡就算了，但他食量大，也大約要消費200~300元，令原PO嘆「是我們的『窮』有什麼落差嗎？」

原PO推測朋友的餐點消費至少200~300元。圖擷自Dcard
原PO推測朋友的餐點消費至少200~300元。圖擷自Dcard

也有網友分享，先前曾在美國留學，老師看到自己在吃麥當勞時，熱心上前關心表示，家裡是否有經濟困難需要幫助，甚至願意多準備一份午餐給他，讓他直呼「在美國，麥當勞真的是偏低收的食物」。

其他網友紛紛表示，「在意這種事真的很浪費自己時間」、「我叫麥當勞都要六、七百才會飽」、「在國外麥當勞是賤民套餐」、「還好啦，我就算很有錢也是很喜歡到處說我窮啊」、「在美國讀書，我天天吃麥當勞還真的是因為沒錢」、「他就是每天吃麥當勞才沒錢」。

麥當勞 Dcard

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