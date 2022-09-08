男友送金手鍊「放大才看得到」 網嘲：像黑頭粉刺

日前一名女子收到男友送的金手鍊，但由於金子太小顆，照片還要用手機放大才看得出來，讓許多網友看了笑說「要拿出放大鏡和顯微鏡才看得到」，該女子也調侃或許這就是傳說中的「禮輕情意重」。

一名女子在臉書社團「爆廢公社公開版」曬出男友送的金手鍊，不過照片中的金子只有「一粒米」大小，必須仔細看才會發現，連女子也不禁自嘲道，「這難道是傳說中的物輕情意重，不講我都沒看到，仔細看還真有金，低調樸實無華」。

照片放大後金子才較為明顯。圖擷自 Facebook

不少網友一看照片也直接笑翻，「哇～像黑頭粉刺一樣細小」、「這可不簡單啊！可能是有用到太積電3奈米製程技術」、「男友：我對妳的感情一路走來始終如一，含金量99.999%」、「一如他對妳的感情多麼細緻啊，更不想輕易被別人發現！」、「就像似有若無、虛幻又飄渺」、「快要用顯微鏡才看得到了」。

另外也有網友替男方緩頰，「送妳禮物，還要被妳PO上來公審」、「除非妳以後真嫁給他，要不然男生都是在幫別人養老婆，妳有什麼資格嫌」、「說不定是他用微薄薪水努力存下來送給妳的」。