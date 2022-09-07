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男友劈腿被抓包！掃地機器人成「抓姦神器」 她驚見陌生耳環、毛髮

聯合新聞網／ 綜合報導
劈腿示意圖。圖/ingimage
劈腿示意圖。圖/ingimage

兩人的感情之間，最忌諱的就是第三者的介入。Dcard有女網友發現，送給男友的掃地機器人的集塵盒發現陌生女人的耳環及毛髮，令她直呼「沒想過掃地機器人也能抓姦」，更堅決要向男友提出分手。

原PO從掃地機器人的集塵盒發現陌生耳環和毛髮。圖擷自Dcard
原PO從掃地機器人的集塵盒發現陌生耳環和毛髮。圖擷自Dcard

原PO表示，跟男友只有在假日才會見面，昨天去他家等他時，一進門就覺得地板有點髒，就用APP叫機器人掃地，但卻發出摳嘍摳嘍的聲音，打開集塵盒後發現一個陌生的耳環，還有一根漂過的長捲髮，自己則是黑髮。

她補充，這掃地機器人是因為平常男友不愛打掃房間才送他的禮物，如今卻淪為「抓姦超人」，況且她打開掃地機器人APP後發現前天有啟動的紀錄，但平常男友根本不會主動掃，氣得她表示「一定會分手」。

許多網友紛紛表示，「掃地機器人記得帶走，讓他繼續住在豬窩裡」、「抓姦神器餒」、「所以我說單身就沒這種問題」、「這哪家掃地機器人，吸力有夠強，耳環也吸得起來」、「千萬不可以小看女人的觀察力」、「如果是媽媽姐姐妹妹呢」、「搞不好是這是台智能機器人，自己出去偷吃」。

機器人 APP

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