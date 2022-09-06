台灣公廁是否比照國外收費？ 網友一面倒狂推「我願意」

民進黨台北市長候選人陳時中3日上午舉行記者會，廣設公廁免治馬桶，並推出影片，使得輿論開始討論相關議題。近期就有網友提出，在荷蘭的阿姆斯特丹有「付費公廁」，並詢問若在台灣是否願意付費，引起許多網友回應。

陳時中近日端出公廁全部換裝免治馬桶的牛肉政策，並拍攝相關影片，雖然影片內容因涉及偷窺而遭受抨擊，但陳時中解釋，推公廁免治馬桶沒有騷擾意思，會虛心包容不同意見，也不希望公廁進步的主軸被這樣的議題掩蓋。

然而「公廁」話題已逐漸在網路上造成討論，PTT八卦版就有人以「付費公廁大家會願意嗎」為題，表示自己記得阿姆斯特丹有公廁亭，一次好像一歐元（約新台幣30元），且每次有人用完就自動大清洗，因此該名網友詢問大家：「與其免費冒險，大家願意付費嗎？」。

沒想到網友對此一面倒認同，表示「本來就該使用者付費」、「願意啊！付費清潔，專人維護很好」、「同意收費，門口還有櫃檯販售各種衛生用品，創造就業機會」、「同意收費啦！真的太髒了」。

但許多網友也表示「付費上乾淨廁所可，怕是髒亂還收錢」、「但要有付費的品質啊」、「有每天清洗整理還可以吧」、「公廁收費清潔合理，有維持得很乾淨的話」。