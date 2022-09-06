快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣公廁是否比照國外收費？ 網友一面倒狂推「我願意」

聯合新聞網／ 綜合報導
近期公廁議題延燒，就有網友提出，在荷蘭的阿姆斯特丹有「付費公廁」，並詢問若在台灣是否願意付費，引起許多網友回應。路透
近期公廁議題延燒，就有網友提出，在荷蘭的阿姆斯特丹有「付費公廁」，並詢問若在台灣是否願意付費，引起許多網友回應。路透

民進黨台北市長候選人陳時中3日上午舉行記者會，廣設公廁免治馬桶，並推出影片，使得輿論開始討論相關議題。近期就有網友提出，在荷蘭的阿姆斯特丹有「付費公廁」，並詢問若在台灣是否願意付費，引起許多網友回應。

陳時中近日端出公廁全部換裝免治馬桶的牛肉政策，並拍攝相關影片，雖然影片內容因涉及偷窺而遭受抨擊，但陳時中解釋，推公廁免治馬桶沒有騷擾意思，會虛心包容不同意見，也不希望公廁進步的主軸被這樣的議題掩蓋。

然而「公廁」話題已逐漸在網路上造成討論，PTT八卦版就有人以「付費公廁大家會願意嗎」為題，表示自己記得阿姆斯特丹有公廁亭，一次好像一歐元（約新台幣30元），且每次有人用完就自動大清洗，因此該名網友詢問大家：「與其免費冒險，大家願意付費嗎？」。

沒想到網友對此一面倒認同，表示「本來就該使用者付費」、「願意啊！付費清潔，專人維護很好」、「同意收費，門口還有櫃檯販售各種衛生用品，創造就業機會」、「同意收費啦！真的太髒了」。

但許多網友也表示「付費上乾淨廁所可，怕是髒亂還收錢」、「但要有付費的品質啊」、「有每天清洗整理還可以吧」、「公廁收費清潔合理，有維持得很乾淨的話」。

陳時中 免治馬桶 選民論戰

延伸閱讀

台北市長之戰 韋安預測蔣萬安有3劍客「穩了」：後面還有王牌出現

揭露陳時中競辦通訊錄 徐巧芯：陳的「網路人設」是焦糖

別管陳時中了！你看過會用免治馬桶的貓貓嗎？沖屁屁SOP超熟練

最新民調遭陳時中超車領先 蔣萬安：不忘初衷積極勤走

相關新聞

台灣公廁是否比照國外收費？ 網友一面倒狂推「我願意」

民進黨台北市長候選人陳時中3日上午舉行記者會，廣設公廁免治馬桶，並推出影片，使得輿論開始討論相關議題。近期就有網友提出，在荷蘭的阿姆斯特丹有「付費公廁」，並詢問若在台灣是否願意付費，引起許多網友回應。

中秋烤肉地雷食材曝光 全場點名這幾樣「根本是來亂的」

一年一度的中秋節即將來臨，不少人除了吃月餅，還會和親朋好友相約烤肉。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「最討厭看到的烤肉食材是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

影／上班族靠木棒、石斧還原「石器時代小屋」 下一步曬鹽做土器

現代生活雖然方便，不過有時一切靠著自己的雙手雙腳，遵循古法的原始生活，也散發出一種獨特的魅力。有位日本網友近來就分享，表示他就自己DIY製作了一個原始小屋，體驗當原始時代人類的感覺。

宜蘭路面驚見三黃線！標線作用霧煞煞 網歪樓：愛迪達聯名款

馬路上車流量大，需要相關燈號、號誌、標線來維持交通秩序。然而，日前一名網友在臉書上發文，分享宜蘭市區的馬路上出現「三黃線」，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友好奇真實用途究竟是什麼。

阿堂鹹粥再漲價遭刷一星負評 他反問「怎沒人喊鼎泰豐貴？」

近年原物料不斷上漲，台南知名美食「阿堂鹹粥」日前再度宣布漲價，一碗魚肚粥價格260元，引起許多饕客不滿，因此在網路上留下一星負評。然而，有網友在網路上發文，直呼「阿堂鹹粥一碗260元有錯嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

路口驚見窈窕正妹「尋奶啓事」 女童困惑：照片怎麼不是阿嬤

現今的廣告方式十分多元，不僅可以透過電視、廣播、雜誌、傳單，也可以在建築物外張貼廣告看板。一名女網友在網路上發文，表示某次停等紅燈時，小二女兒看見醫美隆乳的廣告看板，母女之間的尷尬互動掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。