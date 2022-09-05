阿堂鹹粥再漲價遭刷一星負評 他反問「怎沒人喊鼎泰豐貴？」

近年原物料不斷上漲，台南知名美食「阿堂鹹粥」日前再度宣布漲價，一碗魚肚粥價格260元，引起許多饕客不滿，因此在網路上留下一星負評。然而，有網友在網路上發文為店家抱屈，直呼「阿堂鹹粥一碗260元有錯嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「阿堂鹹粥一碗260元有錯嗎？」為題發文，原PO認為阿堂鹹粥敢定價260元，表示他有把握不會倒，「就像一盤義大利麵也是200多元，也是有人吃；一台賓士300萬，喊貴的自己去買頭又大」。原PO表示自由市場之下，定價是店家自由，吃不起的人可以去隔壁吃比較便宜的東西。

貼文底下吸引討論，不少網友紛紛表示，「沒錯！明明就可以選擇不去吃，硬要吵」、「只能讓市場淘汰它」、「沒錯啊，吃不起是消費者的錯」、「嫌貴不要消費就好了，有必要這樣攻擊？」、「市場機制不偷不搶」、「就一群人很無聊，每次都想幫政府平抑物價」、「沒啥錯，真的是市場機制，嫌貴就不要去吃」、「老闆想賣多少他的事，買不買是客人的事」。

不過，也有網友認為太過誇張，「只是貪財成這樣很難看」、「我家這邊虱目魚肚便當3菜才100元」、「漲成這樣，有每一單都開發票嗎？」、「明明就貪，鹹粥也跟風建商了」、「等到賣不出去的時候就知道了」、「問題是把觀光客當盤子」。

此外，有網友提到不僅阿堂鹹粥面臨漲價，「咖啡一杯都快200元了，這個還能吃飽」、「一蘭拉麵或牛肉麵都有人吃了，星巴克還不是一堆人買」、「有牛肉麵賣超過1000元，都沒人罵啊」、「手搖一杯90元有被怎樣嗎？」、「法餐難吃量又少，一個單人套餐至少1000元，也是一堆人排隊」。

原PO好奇怎麼沒有人覺得鼎泰豐的蝦仁炒飯很貴。 示意圖／聯合報系資料照片

另有網友在PTT上以「鼎泰豐蝦仁炒飯250怎麼沒人喊貴」為題發文，原PO表示鼎泰豐的蝦仁蛋炒飯本體就只有蝦仁和飯，原本賣240元，最近又調漲至250元，「怎麼沒人出來喊貴，虱目魚鹹粥的CP值都感覺比較高」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友認為「環境和服務」是關鍵，「鼎泰豐貴在服務，請問那個鹹粥有什麼服務？」、「用餐環境和服務差這麼多」、「用餐環境加上高素質服務人員，是要比啥？」、「服務跟用餐環境是能比喔」、「鼎泰豐服務真的不錯，服務生很勤勞」、「環境、服務、餐點都很頂」、「鼎泰豐真的強，不管是環境衛生還是訓練都很紮實」。

另外，有網友忍不住開酸，「鼎泰豐會主動開發票」、「發票機不會壞，另一個常常壞」、「鼎泰豐會忘記開發票？」、「有發票贏一半」、「鼎泰豐又不是低端逃漏開發票仔」、「一個會主動開發票，一個要問了才開」、「主動開發票就贏了」。