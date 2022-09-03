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他稱這家鳳梨酥完勝全台！網讚爆：散裝很油卻默默吃光

聯合新聞網／ 綜合報導
鳳梨酥為鳳梨製成的甜點，頗受台灣人及觀光客喜愛，圖為屏東的鳳梨。圖／本報資料照片
鳳梨酥為鳳梨製成的甜點，頗受台灣人及觀光客喜愛，圖為屏東的鳳梨。圖／本報資料照片

鳳梨酥是台灣特色小吃，許多人喜歡將鳳梨酥當做伴手禮。有網友在PTT發文直呼「小潘鳳梨酥的鳳凰酥散裝是全台最強的」，其他人也認同表示，「很神奇，吃第一口覺得哇靠怎麼這麼油，等回過神來一盒已經快吃完」。

一名網友在PTT發文表示「小潘鳳梨酥是全台公認最強」，他指出，「在此宣布小潘鳳梨酥、鳳凰酥散裝是全台最強的，也是全台灣人民的最大公約數」，並批評其他名店不是專賣外國觀光客，就是實際強項不在鳳梨酥。

其他網友也相當認同，紛紛留言「散裝真的好吃，每次都一下子就吃光」、「超好吃一次可以吃整盒」、「南部人的最愛」、「小潘吃CP值的」、「一顆18真的沒對手」、「小聲說他們家蛋黃酥也不錯又便宜」、「油啊，但一回神就吃半盒了」。

不過也有人認為口感普通，留言「小潘在我家附近，老實說真的很普通」、「小潘我覺得只是高CP，沒有到超好吃的程度」、「小潘超油欸」、「今天第三篇吹小潘的」。另外也有網友推薦其他店家，有人留言「佳德也好吃」、「唯一支持俊美」、「旺來山才是第一」、「微熱土鳳最頂」。

鳳梨酥 PTT 伴手禮

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