香蕉買太多怎保鮮？她分享一招延長美味 眾人讚：學起來

台灣有「水果王國」的美名，一年四季都有各種新鮮甜美的水果可以享用，但夏天天氣炎熱容易讓水果快速腐壞，即使放在冰箱冷藏也要盡快食用完畢。一名女網友就分享利用常見的鋁箔袋子裝香蕉再冷藏，就能讓香蕉延長賞味時間，貼文也釣出不少行家分享保存方法。

女網友在臉書「家常菜」表示最近的香蕉很便宜，常常一不小心就買太多，吃到最後剩幾根都變軟了，為了讓香蕉能夠延長賞味時間，她分享自己的小撇步。原po說當香蕉快熟的時候，只要利用一些零食或食品的鋁箔包裝袋，再將香蕉放進袋子裡，封口後放到冰箱冷藏，這樣就可以多放兩天，還能吃到冰涼又剛好熟的香蕉。她建議平時可以多收集這種鋁袋，用來冷藏蔬果會很保鮮。

小方法獲得不少好評，「夏天熱，香蕉熟成快，這方法若真有效，真是太感謝嘍」、「補充一下，這種袋子裝蔬菜也是能加長冷藏保存期限唷！（我婆婆說的）」、「感謝分享，不然都放到軟、黑都丟掉，浪費」、「太好了，學到一招！感謝」、「感謝知識分享」、「謝謝分享，讓原本要丟掉的東西又賦予它新的價值」、「也常遇到香蕉變軟的困擾，如果這方法有效那真的是大大的感謝」、「謝謝分享，立馬試試」。

也有其他人分享保鮮小秘訣，「香蕉買回來沖水洗掉藥劑就不會再繼續熟，再把香蕉一根一根剪下來放進密封袋，放在冰箱可以一星期不發黑」、「買回家後把蒂頭切掉，變成一根根，這樣可以放一4，5天喔，試試」、「香蕉買回來之後頭部的地方切掉，用清水洗一洗擦乾，用袋子裝著放冰箱可以更Q」、「一開始就用保鮮膜或鋁箔紙把蒂頭包起來，也能延緩熟成」。

還有網友教學各種香蕉的料理，「我都是快熟了之後，把皮剝掉，然後放冷凍，要吃的時後不要退冰，加牛奶打成香蕉奶昔，超好喝的」、「都把皮剝掉，一根一根的用袋子裝，放在冰箱冰變成香蕉冰棒，我兒子說很好吃」、「太熟的香蕉加麵粉少許糖下去煎也很香又好吃」、「我會把皮去掉冰冷凍，老公會把它打成冰沙吃」、「鐵板燒店直接煎，煎好起鍋淋點蜂蜜」。