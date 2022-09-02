拿選舉小物衛生紙衝廁所 翻面一看超崩潰笑翻網友「血流成河」

每到選舉，各個候選人為了加深選民的印象，都會推出各種宣傳小物，最常見的就是袖珍面紙、扇子等等，有一名網友日前肚子不舒服，他衝到廁所解放，事後從口袋掏出候選人贈送的宣傳品衛生紙準備清潔時，竟然發現內容物不是衛生紙，讓他相當崩潰。

這名網友在TikTok貼出影片，他說日前因為肚子痛，隨手拿了一包候選人送的衛生紙宣傳品急衝廁所，但事後準備清潔時，卻發現拿的不是衛生紙。從影片看到宣傳品正面印著台中市議員候選人的照片以及服務處地址、電話等資訊，但翻到背面卻看到內容物竟然是一塊菜瓜布，讓原PO哀號地說「上廁所前要看清楚拿什麼，以免發生悲劇」。

影片還被轉貼到臉書「爆廢公社」，笑翻一票網友，「怎麼會有人發菜瓜布？」、「覺得屁股痛」、「先用手挖，再去洗手台用菜瓜布刷洗指縫」、「擦啊…還可以磨皮」、「感覺痔瘡都可以擦下來」、「這能同時去角質又能重複使用，很環保」、「血流成河」、「菜瓜布是給你洗內褲的啦」、「還好吧，我上次的裡面裝的是鋼刷」。

還有人將腦筋動到候選人身上，「那張候選人的紙拿來擦剛好」、「寫名字有照片那張比較軟」、「只能委屈封面的兩位了」、「至少還有第一張可以擦，非常時期、非常方法」、「上面有電話，趕快打給候選人，請她來做選民服務」。