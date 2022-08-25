供品驚見「姐夫上桌」他喊羞羞der！ 老司機嗨了：神明好開心
中元節剛過，不少人家中都準備豐盛的三牲、鮮果及零食來祭拜，近幾年還出現三牲麵包等替代品。然而，近日就有一名男網友分享一張「動物麵包」的照片，其造型不知是何種動物，沒想到照片曝光後，引來大批網友歪樓直呼「姐夫」。
該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見紅色塑膠盤上擺著一塊造型麵包，品名為「動物麵包系列」、售價85元，不過仔細一看，由於造型奇特，讓原PO忍不住大呼「這什麼動物造型啦我就問？羞羞der，令人遐想」。
貼文一出，立刻掀起網友熱議，紛紛留言「誰會買這拜拜啦」、「魷魚形狀的姐夫」、「可能是一種叫做姐夫的生物」、「軟絲，你想去哪兒了」、「好兄弟姐妹也是有需求的！山珍海味應有盡有」、「從腳看到頭，越看越興奮」、「神明、公媽好開心」。
此外，還有內行網友解答，這是素的魷魚造型麵包，祭祀用牲禮分為三牲和五牲，「三牲：魚（可用魷魚替代）、雞、豬；「五牲：魚（可用魷魚替代）、雞、豬、鴨、螃蟹」。
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