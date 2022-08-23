4歲孩好動如「小忍者」！出門不怕走丟 全靠祖母暖心織成的螢光衣褲
有著過動傾向的小孩，因為太過活潑好動的關係，出門在外時父母就得時常盯好，否則一不小心就容易走丟。不過有位日本網友，雖然兒子也有過動傾向，但卻用了個好辦法，讓孩子出遊時更能放心。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「misumi_srs」有一位4歲的小孩子，由於同時具有「過動症」及「視覺型」的特徵，因此總是靜不下來，在戶外看到什麼新奇的東西，總是會忍不住想要上前瞭解一番，每天就像個小忍者一樣跑來跑去。
あれから一年…こんなに大きくなりました。昨年の夏に蛍光コーデをツイートしてるのでご存じの方も多いと思いまいますがお初の方に少し説明を…現在なな坊は4歳児。交通事故や迷子防止の観点から蛍光Tシャツを裁断し裁縫得意のばあちゃんが手作りしてくれました。ばあちゃん子のなな坊も気に入ってます pic.twitter.com/J1tGP7s5ch— nana-bo (@misumi_srs) August 15, 2022
孩子的祖母見到孫子這樣，於是就親手裁縫，替他做了一系列的「螢光色衣服」。孩子在穿上色澤顯眼的衣服之後，即使在戶外到處跑動，也容易一眼就能找到他的蹤跡，不需要擔心走丟。在馬路上行走時，也能減少交通事故發生的機率，可說是滿懷祖母心意，又相當實用的一套服裝。
網友們在瞭解到這套螢光服的故事後，紛紛表示「原來螢光色衣服還有這種功能，之前都不曉得」、「衣服很好看耶」、「就算拿去賣也沒問題」、「迷路了也一下就會被察覺」、「跑步的樣子好可愛喔」、「忍者BOY」、「活潑的樣子真可愛」、「感受到了祖母的愛」。
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