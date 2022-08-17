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她分享「中文系畢業的媽媽」趣事 幫女兒取名連國文老師都不會唸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己的中文系媽媽日常趣事，指出媽媽會幫他們改錯字、糾正中文用法，還會提醒他們要多閱讀。 圖／ingimage
一名網友分享自己的中文系媽媽日常趣事，指出媽媽會幫他們改錯字、糾正中文用法，還會提醒他們要多閱讀。 圖／ingimage

大學每個科系都有不同的專業，昨（16）日一名網友分享「當媽媽是中文系畢業」的日常趣事，指出媽媽從她小時候，就非常嚴格要求她的字體，名字也特別取的跟一般人不同，連高中國文老師都不太會唸，還常常糾正她們錯字、中文的用法，讓網友直呼「妳媽媽很厲害耶！」

一名網友在Dcard發文表示，她媽媽是政大中文系畢業的，回想起小時候她在寫生字、抄課文時，媽媽都要求她要抄到字好看為止，常常生詞要寫一個晚上，雖然長大後她自認自己的字跡工整，但媽媽只給她「60分」。

接著原PO表示，媽媽幫她取名字時，其中一個字是「芅」，她名字三個字裡面，有兩個字是高中國文老師都不太會唸的，而且中文系的媽媽很愛糾正錯字、中文用法，她貼出和媽媽的LINE對話，原PO把「應該」打成「因該」，媽媽回覆「是『應該』，女兒啊，多看書、多閱讀，好好提升自己」。

最後，原PO說媽媽今年已經60歲了，仍然持續創作，近期甚至參加了徵稿活動，讓她直呼「看到媽媽對寫作有著滿滿的熱情，讓我真的很感動，畢竟不是每個人的一生中，都會有一件那麼熱愛的事情」，她分享媽媽鼓勵她們的話「熱情就是能量，專注於令你興奮的事情，你就能感受到那股力量」，並直呼「媽媽本人就是我們最好的教科書」。

對此，網友們大讚「妳媽媽很厲害，那年代只要有大學念就很厲害了」、「厲害的媽媽」、「好厲害的媽媽，身為中文系的我來朝聖，我真的會鼓勵身邊家人、朋友跟另一半都多閱讀，別人打錯字我也會抓很兇」、「那個年代的政大中文系，水準肯定相當高，難怪她的文學素養這麼的好。感覺也是有氣質的媽媽」、「我媽也是政大中文系，現在在當老師，我的國文超爛，常常被她嫌棄沒常識」、「誇張！那個年代有讀大學就很強了，妳媽媽還讀到政大」。

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