在地人真的不吃美食名店嗎？ 網分析1主因影響最大
全台各地有不少知名的觀光美食，名店生意興隆，每逢假日排隊人潮不斷，但網路有一種說法，認為排隊名店常常是當地人不會吃的店。日前就有一名網友好奇「真的有美食名店是在地人不吃的嗎？」對此，網友們多認為主要是「當地人不想排隊」。
一名網友在PTT發文表示，有時候看到網路討論某縣市名產，就會有人留言「那間是觀光客在吃的，當地人不會吃，內行人都吃別間」，這讓原PO好奇「真的有只賣觀光客還不會倒的店嗎？」
不少人列舉許多觀光客名店，並發表看法「我認識的台南人，都不吃度小月」、「噴水雞肉飯太油了」、「富盛號每次經過都是觀光客」、「不過東區粉圓在天氣炎熱時，還是有當地人會吃」、「新竹西大發真的有夠難吃」、「永和人不喝豆漿的」、「台中市場蘿蔔糕真的不推」、「在地人會吃丹丹，反而是觀光客吃不習慣」。
也有網友點出原因「現在的店家大多是炒名氣出來，所以在地的都不想排隊」、「主要是在地人不想排隊吧」、「其實可能不是難吃，只是觀光客一多，品質多少會下滑」、「如果很難吃就不會這麼多客人了，只是當地人不會跟人潮去排隊」、「有些店原本都是在地人吃的，有名之後就變成觀光客排隊，在地人不吃了」、「有些名店是交通方便，觀光客容易到達」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言