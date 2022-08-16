在地人真的不吃美食名店嗎？ 網分析1主因影響最大

全台各地有不少知名的觀光美食，名店生意興隆，每逢假日排隊人潮不斷，但網路有一種說法，認為排隊名店常常是當地人不會吃的店。日前就有一名網友好奇「真的有美食名店是在地人不吃的嗎？」對此，網友們多認為主要是「當地人不想排隊」。

一名網友在PTT發文表示，有時候看到網路討論某縣市名產，就會有人留言「那間是觀光客在吃的，當地人不會吃，內行人都吃別間」，這讓原PO好奇「真的有只賣觀光客還不會倒的店嗎？」

不少人列舉許多觀光客名店，並發表看法「我認識的台南人，都不吃度小月」、「噴水雞肉飯太油了」、「富盛號每次經過都是觀光客」、「不過東區粉圓在天氣炎熱時，還是有當地人會吃」、「新竹西大發真的有夠難吃」、「永和人不喝豆漿的」、「台中市場蘿蔔糕真的不推」、「在地人會吃丹丹，反而是觀光客吃不習慣」。

也有網友點出原因「現在的店家大多是炒名氣出來，所以在地的都不想排隊」、「主要是在地人不想排隊吧」、「其實可能不是難吃，只是觀光客一多，品質多少會下滑」、「如果很難吃就不會這麼多客人了，只是當地人不會跟人潮去排隊」、「有些店原本都是在地人吃的，有名之後就變成觀光客排隊，在地人不吃了」、「有些名店是交通方便，觀光客容易到達」。