不再鮭魚之亂！壽司郎集點換好禮 網友開箱神秘「特製餐點」

先前因「鮭魚之亂」而聲名大噪的日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，推出電子集點活動，來店消費並使用APP報到用餐即可獲得點數，累積一定點數即可換取對應好禮。Dcard則有網友分享，他努力收集36點後，終於開箱神秘的「特製餐點」，且預估市價大約600~700元。網友卻歪樓電子票券上的兌換名稱，表示「還以為真的有雙倍厚切鮪魚中腹可以吃」。

原PO集滿36點獲得的「特製餐點」兌換券，遭網友歪樓「還以為真的有雙倍厚切鮪魚中腹可以吃」。圖擷自 Dcard

原PO表示，壽司郎改為電子集點、沒有低消後就變得熱衷在集點上，經過一番努力後，終於順利開箱「特製餐點」。

原PO兌換到的「特製餐點」。圖擷自 Dcard

「特製餐點」內容物包含20貫壽司與中間的巨型壽司一盤，一共十種口味各兩貫，對照菜單，從11點鐘方向逆時針順序口味分別為：鮭魚、鮪魚、花枝、貝柱、炙烤鮭魚肚、星鰻、玉子、鮮蝦、炙燒起司鮭魚、鰈魚，中間則是鮭魚配鮭魚卵。此外，根據原PO在壽司郎上班的友人表示，這特餐原售價大約600~700元。

不料，底下網友卻針對電子兌換券上的名稱「雙倍厚切鮪魚中腹」，歪樓表示「我還以為真的有雙倍厚切鮪魚中腹可以吃，原來是等級」、「原來雙倍厚切鮪魚中腹只是名字」。

有網友好奇提問，為集點幾乎每天吃壽司難道不會吃膩嗎？原PO則表示，由於每日上限一點，且沒有低消，因此可以選擇吃甜點或烏龍麵等。另有網友表示，「哇，原來電子集點沒有低消，那我也要每天去集點」、「感覺變電子更難集，效期太短了」。