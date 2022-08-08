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物價飛揚！逢甲雞排一片飆破百 網嘆：大家過得好嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
雞排示意圖。 圖／聯合報系資料照片
雞排示意圖。 圖／聯合報系資料照片

夜市文化是台灣特色之一，「雞排」亦是許多人熱愛的平民美食，不過近年來物價飆漲，導致許多夜市美食的價格也變得不太親民。PTT就有網友發文抱怨，逢甲夜市的雞排居然要一百塊才能買的到，並反諷道「這六年來，真的過得非常好呢」。

原PO說明，去年在逢甲夜市買的90元雞排，今年已經漲價為100元，並貼出部分菜單以證明所言屬實。

PTT網友貼出雞排菜單價格。圖擷自PTT
PTT網友貼出雞排菜單價格。圖擷自PTT

此外，內文也諷刺當前執政者，在物價飛揚的社會，平民百姓過得相當不好。原PO詢問其他網友，「經過『EE』（意即蔡「英文」總統名字諧音）一年的努力，真的過得非常好呢，大家有感覺嗎？」

底下網友紛紛留言表示，「太誇張了」、「反正不是民生必需品，大家不買就自動降」、「（原PO）強調這六年目的性就太強了…雞排60一堆」、「不如吃便當或速食」、「雞排便當有雞排飯菜也不過70」、「雞排便當變超佛心」、「這如果還買的下去也是自找的」、「懷念25元的雞排」、「別吃不就好了」。

甚至另有網友開玩笑表示：「盤子雞排」、「好便宜喔，吃爆」、「這麼便宜你敢吃？」、「知道雞排便當多佛了吧」、「你覺得貴就要檢討自己」。

雞排 PTT

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