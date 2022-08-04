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停機車不慎擦撞汽車 低胸妹彎腰道歉網笑：很真誠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女騎士停機車時不慎碰撞到一旁汽車。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
一名女騎士停機車時不慎碰撞到一旁汽車。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」

車子被碰傷心裡難免會不開心，但對方若是個正妹，相信不少男駕駛應該會消消氣。有網友在臉書轉發一段影片，一名女騎士準備要停機車，但重心不穩車子傾倒，碰撞到一旁的汽車，不過因為這名女騎士穿著低胸小可愛，彎腰道歉的畫面也讓車主火氣全消，網友們也大讚「世界和平」。

從臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」轉貼的影片看到，女騎士在立機車中柱時，因重心不穩，車子往旁邊倒，碰撞到停在一旁的汽車，她急著想把機車拉正，但似乎力氣不夠無法拉起，此時車主出現，一手幫忙把車子扶正，讓女騎士很感激。

穿著黑色外套、白色低胸小可愛的女騎士，在摘下安全帽後趕緊彎腰鞠躬道歉，這一個動作也讓許多人看了眼睛發亮，女騎士隨後也尷尬地快跑離開現場。

許多網友看了都笑說「這要列入真誠道歉教科書當範本」、「已經好久沒有看到這麼真誠的道歉了，完全感受得到她深深的歉意」、「她彎腰道歉的時候，我覺得我的心情一片平靜」、「真的是很有禮貌，道歉的禮節很清楚」、「如此有誠意的道歉，令人心平氣和」、「隔著行車記錄器我都能感覺到她燦爛的笑容」、「果然衣服對了，什麼都對了」、「男人的快樂就這麼簡單」、「真是世界和平」。

汽車車主幫忙扶車後，女騎士鞠躬致意。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」
汽車車主幫忙扶車後，女騎士鞠躬致意。 圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」

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