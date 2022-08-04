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母擔心孩感冒要她「吃藥」 兒戲精上身引網直呼：演好大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的媽媽要她喝止咳藥水並服藥，沒想到孩子戲精上身，大演古裝劇。示意圖／ingimage
一名網友的媽媽要她喝止咳藥水並服藥，沒想到孩子戲精上身，大演古裝劇。示意圖／ingimage

子女在照顧生病的父母時，也要注意自己的身體健康，避免家人間的關係因勞心勞力而更緊繃。日前就有一名網友發文，指出如何以逗趣方式紓解家人照顧的壓力，讓其他網友看完笑翻直呼「這齣戲演好大！讓煩躁生活帶點幽默」。

一名網友在「爆料公社發文表示，「上個月在醫院照顧爸爸時，我卻染上感冒，越咳越嚴重，護理師說爸爸目前不能受到感染，要我最好換人接手，加上我真的體力不支，所以媽媽請了看護，讓我休息幾天」。

原PO指出，回到家以後，媽媽看她一直咳，拿了2顆黑色藥丸，跟普拿疼讓她退燒，原本以為這樣就結束了，沒想到媽媽又給她倒了止咳藥水，她不喝藥水，媽媽硬拿到她嘴邊強迫她喝下。

這時原PO戲精上身，接過來跟媽媽說：「君要臣死，臣不得不死，父要子亡，子不得不亡」，最後將止咳藥水一飲而盡，指著媽媽說：「母后妳好狠的心」，最後痛苦倒地。媽媽則是冷眼看著倒地的她說：「里那歸剛甘內肖婆（妳怎整天像女瘋子一樣）」。

貼文一出，讓網友笑翻直呼「最近追了哪部古裝劇？」、「這齣戲演好大啊！」、「怎麼跟我兒子一樣！好多內心戲」、「我阿母都會說：你要性命，你就要吞」、「母后應該要補一句，來人啊～拖下去」。許多人也誇獎她幽默舒緩媽媽的擔心，大讚「厲害了，煩燥的生活還能帶幽默」、「辛苦了，保重啊！妳還要娛樂雙親唷」、「很棒，不忘苦中作樂，孝親還能娛親！棒棒的！」、「舒緩媽媽對兒女的擔心，妳好棒！」。

感冒 爆料公社

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