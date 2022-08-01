流水席靈魂配菜曝光 老饕見「彩色塑膠片」超嗨：秒殺小零食
台灣的流水席相當具有特色，總舖師往往會準備不少道地菜色，也有人辦婚禮時會選擇用這種方式宴客。日前一名女網友在臉書上發文，分享「一包」古早味的辦桌必備配菜，而貼文曝光後也掀起討論，有人在留言處直呼「真的好懷念！」
日前一名女網友在臉書「廚藝公社」上發文，原PO透露自己找到一包古早味乾蝦片，一包70元，雖然知道有色素，但還是忍不住買了一包試試。回憶湧上心頭，原PO忍不住直呼「懷念古早味，早期流水席都會有，我們小孩不吃主菜都拿這個吃就很開心」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我只有小時候看過這個，沒想到現在還存在呀」、「露營的時候很快秒殺小零食，油煎還是比較好吃」、「炸之前竟然是長這樣，真的好像塑膠片」、「原來還沒長大長這樣」、「真的好懷念，辦桌都會有」、「我好愛吃這個彩色塑膠片」、「小時候辦桌的零食」、「小時候很愛吃，自從看到原料就不敢吃了」、「我每次看到都懷疑是塑膠」。
另外，也有網友提供料理方式，「我試過各種方式，爆米花機炸出來最好吃，油也不用放了」、「我用一點點油拌一拌，用微波爐微波，快又少油」、「冷油下鍋慢炸，長大了就可以起鍋，吸油紙預備」、「油加熱後火轉小一點，一次幾片放進去，一膨脹就撈出來，不然很容易焦」、「微波爐要用中高火，直接丟進去，氣炸鍋用220度噴油，約3到5分鐘」。
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