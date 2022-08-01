流水席靈魂配菜曝光 老饕見「彩色塑膠片」超嗨：秒殺小零食

每當給朋友載時，車上的禮儀也相當重要，除了要避免弄髒車內清潔，連座位的選擇也是關鍵。日前一名女網友在網路上發文，透露有些朋友一上車就坐在右方的後座，讓她質疑對方不懂乘車禮儀，而貼文曝光後也掀起討論。

2022-08-01 10:08