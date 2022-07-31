她發現男友比不出數字手勢「八和九」 網直呼：真的太難了

每個人的先天基因都不同，有人可以捲舌、有人可以讓耳朵上下動、還有人可以鬥雞眼，但也有些人都做不到。對此，一名女網友在網路上發文，表示日前發現男友沒辦法用手比出「八」和「九」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「有人也無法單手比數字手勢八和九嗎？」為題發文，原PO透露日常生活若講到數字，常常都會用手勢輔助，例如比「六」就像是講電話、比「七」就像是手槍。

原PO表示某天突然發現男友沒辦法用手比出「八」和「九」，因為沒辦法只控制小指或無名指，兩隻手指頭會強制連動，甚至無名指還會連動到中指，導致比出來的手勢相當畸形。

原PO嘗試幫男友矯正，整個晚上都拚命壓住小指或是無名指，但只要一放開就會馬上又變回原形。對此，原PO在貼文的最後困惑寫道，「看起來還是沒救，不知道這是天生基因缺陷，還是他以前太少練習動手指？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「八還可以，九不行」、「八是左右手都可以，九左手可以，但右手不行」、「我九也不行，但聽玩樂器的朋友說其實可以練」、「我九比不出來」、「我雙手都不行，都用大拇指底部的肥肉壓制」、「左九不行，會偷吃步，用小指頂住掌心」。

另外，也有網友是可以比出九的，「原來有人是不行的嗎？我兩手都能比，以為每個人都一樣」、「我是都可以，但是九真的不太好比」、「只有我八不行，九可以嗎？」、「我都可以」、「九只要先比五，再把小拇指折起來，其他手指縮的話就控制伸直」。