兒大喊電線上有「雞腿」 父抬頭看傻了：真的耶
一般人走在路上只要仔細觀察，再增添一點想像力，其實都可以發現處處有驚奇。一名網友在路上觀察學院發文分享，兒子的觀察力相當敏銳且想像力無窮，竟然把站在電線上的兩隻鳥兒看成兩支「雞腿」，也令該名父親驚嘆：「真的耶！」
原PO表示，早上載孩子上課時，孩子突然大喊「爸爸～電線上面有兩隻雞腿！」，原PO原本心想怎麼可能，不過抬頭仔細一看，便驚嘆：「疑？！欸～真的餒！！！」
底下網友紛紛留言表示：「我本來是不相信的，放大一看發現真的是雞腿」、「真的好像雞腿啊」、「孩子好眼力⋯⋯」、「要小心，可能又要停電了」、「你的孩子是觀察大師」、「可以配飯了」、「一開始覺得還好吧，但是越放大越像雞腿是什麼魔術」、「圓滾滾的不是麻雀就是斑鳩啦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言