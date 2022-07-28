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BA.5這時間點恐成疫情流行株 專家：口罩絕對不能放

兒大喊電線上有「雞腿」 父抬頭看傻了：真的耶

聯合新聞網／ 綜合報導
多數網友驚嘆將照片放大後，非常像雞腿掛在電線上。圖擷自路上觀察學院
多數網友驚嘆將照片放大後，非常像雞腿掛在電線上。圖擷自路上觀察學院

一般人走在路上只要仔細觀察，再增添一點想像力，其實都可以發現處處有驚奇。一名網友在路上觀察學院發文分享，兒子的觀察力相當敏銳且想像力無窮，竟然把站在電線上的兩隻鳥兒看成兩支「雞腿」，也令該名父親驚嘆：「真的耶！」

原PO用手機拍下電線上的「雞腿照」。圖擷自路上觀察學院
原PO用手機拍下電線上的「雞腿照」。圖擷自路上觀察學院

原PO表示，早上載孩子上課時，孩子突然大喊「爸爸～電線上面有兩隻雞腿！」，原PO原本心想怎麼可能，不過抬頭仔細一看，便驚嘆：「疑？！欸～真的餒！！！」

底下網友紛紛留言表示：「我本來是不相信的，放大一看發現真的是雞腿」、「真的好像雞腿啊」、「孩子好眼力⋯⋯」、「要小心，可能又要停電了」、「你的孩子是觀察大師」、「可以配飯了」、「一開始覺得還好吧，但是越放大越像雞腿是什麼魔術」、「圓滾滾的不是麻雀就是斑鳩啦」。

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