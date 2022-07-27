秋葵細毛好多該怎去除？ 內行曝1簡單高招秒解決

秋葵營養價值，富含維生素A、β-胡蘿蔔素等營養素，可以保護視力、調節血壓，以及保護胃黏膜等，不過秋葵表面有許多小細毛，容易讓人食用後感到喉嚨癢癢的，一名網友就詢問去除細毛的好方法。

原PO在「廚藝公社」發文詢問，該如何快速又方便地去除秋葵表層上的細毛，此外，也好奇蒂頭需先燙好再切掉，還是燙之前先切。

網友紛紛留言，「我被刺過幾次後就都改用刷子刷」、「用手直接搓，毛會直接刺進皮膚裡耶，被刺過...好痛！我是拿乾凈的菜瓜布、直接搓洗」、「我用牙刷刷表面，整隻川燙，沾胡麻醬或醬油辣椒吃」、「燙好再去蒂營養不流失」。

許多網友都建議用鹽巴搓洗秋葵，並燙完後再切蒂頭，「用鹽巴搓，燙好再切」、「用鹽搓一下就掉了」、「用鹽巴搓，蒂頭用刨刀削就可以囉」、「我們是加鹽巴搓一搓，然後沖水洗掉鹽巴」、「砧板上灑鹽，直接滾一滾就掉了，蒂頭不用切，如果真的需要修邊，用刨刀袍一圈即可，不傷手簡單，黏液也不會跑出」、「用鹽搓一搓就沒毛了」。