快訊

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋葵細毛好多該怎去除？ 內行曝1簡單高招秒解決

聯合新聞網／ 綜合報導
網友有建議原PO，「砧板上灑鹽，直接滾一滾就掉了」。圖擷自Dcard
網友有建議原PO，「砧板上灑鹽，直接滾一滾就掉了」。圖擷自Dcard

秋葵營養價值，富含維生素A、β-胡蘿蔔素等營養素，可以保護視力、調節血壓，以及保護胃黏膜等，不過秋葵表面有許多小細毛，容易讓人食用後感到喉嚨癢癢的，一名網友就詢問去除細毛的好方法。

原PO在「廚藝公社」發文詢問，該如何快速又方便地去除秋葵表層上的細毛，此外，也好奇蒂頭需先燙好再切掉，還是燙之前先切。

網友紛紛留言，「我被刺過幾次後就都改用刷子刷」、「用手直接搓，毛會直接刺進皮膚裡耶，被刺過...好痛！我是拿乾凈的菜瓜布、直接搓洗」、「我用牙刷刷表面，整隻川燙，沾胡麻醬或醬油辣椒吃」、「燙好再去蒂營養不流失」。

許多網友都建議用鹽巴搓洗秋葵，並燙完後再切蒂頭，「用鹽巴搓，燙好再切」、「用鹽搓一下就掉了」、「用鹽巴搓，蒂頭用刨刀削就可以囉」、「我們是加鹽巴搓一搓，然後沖水洗掉鹽巴」、「砧板上灑鹽，直接滾一滾就掉了，蒂頭不用切，如果真的需要修邊，用刨刀袍一圈即可，不傷手簡單，黏液也不會跑出」、「用鹽搓一搓就沒毛了」。

延伸閱讀

媽媽點餐總要老闆給「一半就好」 網見原因大讚：最棒身教

捷運新物種「貼護板族」？他發文痛批擋路門神 大逆風慘被噓爆

他怨超商店員「食品加熱不足」害吃冷飯 網點出問題關鍵

一碗海鮮濃湯賣200元 網一看直呼：今年最盤

相關新聞

秋葵細毛好多該怎去除？ 內行曝1簡單高招秒解決

秋葵營養價值，富含維生素A、β-胡蘿蔔素等營養素，可以保護視力、調節血壓，以及保護胃黏膜等，不過秋葵表面有許多小細毛，容易讓人食用後感到喉嚨癢癢的，一名網友就詢問去除細毛的好方法。

西曬屋水溫可以「燙青菜」！過來人授「隔熱」撇步

本站曾報導《變頻冷氣開半個月用電破百度！超耗電關鍵是房子　這三種超熱》一文指出，西曬、頂加、無窗等三種房都讓室內溫度高溫難耐。近日，一名網友提到，自己住在西曬公寓，用水龍頭洗菜，「水溫已經熱到足以把菜燙熟」。

林志穎事件引話題 醫齊籲普及急救觀念「存活率最高增38%」

22日藝人林志穎駕駛特拉斯自撞分隔島後，在路人幫助下於火燒車前死裡逃生，豈料民眾的見義勇為卻引發一連串唇槍舌戰，起因為眼科醫師黃宥嘉在臉書發文表示，「不確定頸椎有沒有受傷而移動病人，有事絕對被告死」，引來藝人小禎不滿直言「這肯定是要救的啊！怎能見死不救？」對於該起爭議，許多醫師則對「怕被告」一說不置可否，轉而呼籲全民應先普及急救觀念才能救人救己。

有資金要先買車還是換家電？ 網一面倒推「提升生活品質」

許多人有閒置資金時，除了投資以外，也會買車、買家具來提升生活品質，日前就有一名網友發問，「要將200萬拿來買車，還是該把家中的冷氣、免治馬桶、洗碗機全換一輪？」對此，網友答案一面倒「換家電」。

捷運新物種「貼護板族」？他發文痛批擋路門神 大逆風慘被噓爆

捷運每日人潮眾多，乘客行為常成關注焦點，除了常被檢討的手扶梯靠右站、背包未改前揹之外，又出現了新的「貼護板妹」，被指責喜歡靠著捷運門邊護板當大型門神，無視其他人出入不便，我行我素根本三寶預備軍，引起網友熱議。

萬安演習沒用又擾民？男大生批「無法理解」 網轟：別當警報響好玩！

台灣自25日起，一連4天下午於北部、中部、南部、東部及離島地區進行「萬安45號演習」，建立民眾憂患意識，然而卻有大學生批評「無法理解其意義」，不僅派不上用場還「擾民」，結果反遭網友一面倒炮轟他「活的太安逸」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。