夫搶到皮卡丘置物盒！加碼「十萬伏特」誠意 網見亮點全嗨翻

麥當勞與寶可夢合作，於昨（20）日上午11時開賣「皮卡丘置物盒」，不僅外觀設計相當可愛，背後還藏有收納空間，吸引很多人排隊搶購。一名網友在網路上曬出戰利品，亮點曝光後也掀起討論，不少網友激動直呼「這是我看過最可愛的皮卡丘！」

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，皮卡丘置物盒中藏著一捲鈔票，上面還用字條寫著「十萬伏特」，並附上一個愛心符號。對此，原PO在貼文中寫道「這就是身為老公十萬伏特的誠意」。

照片才貼出不到一天，已有近2.1萬人按讚，不少網友紛紛直呼，「哈哈哈哈！還有現金封條，真是太浪漫了」、「果然別人的老公都不會讓人失望啊」、「麥當勞皮卡丘我也有，怎麼我的裡面沒有十萬伏特」、「看起來像私房錢」、「十萬伏特的愛，這電力我可以」、「合理化的私房錢！被抓到還可以說暫放伏特加持」、「這是我看過最可愛的皮卡丘」。

另外，也有不少網友TAG另一半，「我也想要一個十萬伏特的皮卡丘公仔」、「學著點」、「謝謝老公！20萬伏特我也可以」、「老公，我需要十萬伏特的高壓電」、「老公，我的十萬伏特咧」、「我也想要十萬伏特⋯你剛好也喜歡皮卡丘，是不是可以來個剛剛好⋯」。

最後，也有不少網友搭上時事話題，「老婆把它送給親戚小孩」、「結果被擅自送給親戚」、「你確定公仔不會被送給親戚小孩」、「這個公仔拿去送親戚小孩，離婚就離定了」、「結果不小心又送給親戚家小孩了」、「然後就被親戚的小孩拿走了」、「不小心送人就糗了」。