快訊

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

痔瘡和大腸癌的排便出血有不同嗎？專科醫師教你依3指標分辨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫搶到皮卡丘置物盒！加碼「十萬伏特」誠意 網見亮點全嗨翻

聯合新聞網／ 綜合報導
皮卡丘置物盒中藏著一捲鈔票。 圖擷自爆廢公社公開版
皮卡丘置物盒中藏著一捲鈔票。 圖擷自爆廢公社公開版

麥當勞與寶可夢合作，於昨（20）日上午11時開賣「皮卡丘置物盒」，不僅外觀設計相當可愛，背後還藏有收納空間，吸引很多人排隊搶購。一名網友在網路上曬出戰利品，亮點曝光後也掀起討論，不少網友激動直呼「這是我看過最可愛的皮卡丘！」

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，皮卡丘置物盒中藏著一捲鈔票，上面還用字條寫著「十萬伏特」，並附上一個愛心符號。對此，原PO在貼文中寫道「這就是身為老公十萬伏特的誠意」。

照片才貼出不到一天，已有近2.1萬人按讚，不少網友紛紛直呼，「哈哈哈哈！還有現金封條，真是太浪漫了」、「果然別人的老公都不會讓人失望啊」、「麥當勞皮卡丘我也有，怎麼我的裡面沒有十萬伏特」、「看起來像私房錢」、「十萬伏特的愛，這電力我可以」、「合理化的私房錢！被抓到還可以說暫放伏特加持」、「這是我看過最可愛的皮卡丘」。

另外，也有不少網友TAG另一半，「我也想要一個十萬伏特的皮卡丘公仔」、「學著點」、「謝謝老公！20萬伏特我也可以」、「老公，我需要十萬伏特的高壓電」、「老公，我的十萬伏特咧」、「我也想要十萬伏特⋯你剛好也喜歡皮卡丘，是不是可以來個剛剛好⋯」。

最後，也有不少網友搭上時事話題，「老婆把它送給親戚小孩」、「結果被擅自送給親戚」、「你確定公仔不會被送給親戚小孩」、「這個公仔拿去送親戚小孩，離婚就離定了」、「結果不小心又送給親戚家小孩了」、「然後就被親戚的小孩拿走了」、「不小心送人就糗了」。

麥當勞 爆廢公社 私房錢 寶可夢

延伸閱讀

麥當勞「魔王級得來速」地點曝光 網認證：技術差就別來了

柯南神預言！妻不爽尪「狂買玩具」狠滅口 網驚：終於看懂了

壽司郎這盤絕品被封鎮店之寶 他大讚：其他品項下架也ok

連傳統爸都滑手機看小說！她好奇還有誰看「實體書」 網掀兩派論戰

相關新聞

露營到底夯什麼？3原因讓你9453超享受 「豪華」登熱門關鍵字

近兩年內，台灣突然吹起露營風潮，在IG和各大社群上都能看到越來越多人去露營，各式各樣的露營區也不斷出現，比較熱門的甚至都要提早四到五個月預訂，但越來越多人喜歡露營的原因是什麼呢？ 親近大自然

夫搶到皮卡丘置物盒！加碼「十萬伏特」誠意 網見亮點全嗨翻

麥當勞與寶可夢合作，於昨（20）日上午11時開賣「皮卡丘置物盒」，不僅外觀設計相當可愛，背後還藏有收納空間，吸引很多人排隊搶購。一名網友在網路上曬出戰利品，亮點曝光後也掀起討論，不少網友激動直呼「這是我看過最可愛的皮卡丘！」

柯南神預言！妻不爽尪「狂買玩具」狠滅口 網驚：終於看懂了

日前一名人妻沒經過老公同意，自作主張將其收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，最終引發婚姻危機。這場「哥吉拉之亂」引起全網關注，但近期網友有了意外發現，知名動漫《名偵探柯南》某一集劇情內容竟與這次事件雷同，根

他揭疫情1現況「剩台灣在戴口罩」 網熱瘋狂喊：我要自由呼吸

中央疫情指揮中心昨（19）日宣布口罩鬆綁政策，即起騎機車、腳踏車、戶外工作者於戶外空曠處時皆可不必配戴口罩，而措施曝光後也引發正反意見。一名網友在網路上發文，表示「不論你戴多久口罩、時間多長，我看就是會傳染的就是會傳染」，而貼文底下也掀起討論，有人崩潰直呼「我想自由地呼吸新鮮空氣！」

壽司郎這盤絕品被封鎮店之寶 他大讚：其他品項下架也ok

台灣有許多家連鎖壽司店，其中壽司郎廣為人知，一名網友就推薦他們的鮮蝦三貫以及大切鮭魚，「可以專賣這兩種品項就好其他全部下架」，其他網友也紛紛比讚，「鎮店之寶」。

連傳統爸都滑手機看小說！她好奇還有誰看「實體書」 網掀兩派論戰

隨著科技日益進步，看書的方式也日漸多元，不僅有傳統的實體書，還可以選擇新型的電子書。一名女網友在網路上發文，透露日前發現非常傳統的爸爸會用手機看電子小說，讓她好奇究竟還有多少人會買實體書，而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。