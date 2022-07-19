髮廊6點就打烊！上班族嘆根本剪不到：這樣賺得到錢？

不少人都有定期整理頭髮的習慣，甚至會特地找專屬造型師。一名女網友在網路上發文，透露最近發現越來越多髮廊打烊時間提早，而且還週休二日，相當難預約，讓她好奇表示「現在店租這麼貴，營業時間又縮這麼短，髮廊真的能賺錢？」

日前一名女網友在PTT上以「現在髮廊的營業時間到底誰有辦法去？」為題發文，原PO透露原本以為髮廊七點關門已經夠誇張了，結果現在越來越多店六點多就打烊，讓她直呼「這到底誰有辦法去弄頭髮啦，單純剪髮都很難了，更何況染或燙」。

此外，原PO提到很多髮廊都週休二日，甚至休禮拜天和禮拜一，「等於如果自己不請假，只有禮拜六有辦法去弄，然後設計師又約很久約不到，這樣到底要怎麼弄頭髮啦」。原PO表示以前的髮廊都開到晚上十點，除了過年過節有休息而已，讓她好奇寫道「現在店租這麼貴，營業時間又縮這麼短，髮廊真的能賺錢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我都平日請假去耶，如果要約假日就提前一個月預約」、「平日請假去」、「對，真的，有些店真的越來越早關」、「有深夜髮廊，但似乎會因此加價」、「我也是都放假去弄頭髮，我的六點就關了」。

另外，也有內行網友出面解釋，「高級髮廊客群就不是上班族啊」、「婆婆媽媽可以弄一個下午，還會買商品」、「很多髮廊客源不是上班族啊，他們會看來客數決定休假日」、「很早關的髮廊通常也都很早開，客群就是婆婆媽媽」。