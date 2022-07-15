女穿「性感背心」約會 男友眉頭一皺問：幹嘛穿肚兜？

女網友發文提到，最近天氣炎熱，她買了好幾件削肩背心，日前和男友約會穿出門時，卻被說男友說像穿「肚兜」，仔細一查她也覺得真有點像，驚呼：「所以我說古代人都這麼辣的嗎？」

網友在「Dcard」發文分享：「昨天久違的和男友約會，穿了件削肩背心想說要辣男友」，沒想到男友卻面有難色問她：「你幹嘛學安陵容穿肚兜？」讓原PO滿頭問號。她查了一下，才發現《后宮甄嬛傳》中的角色「安陵容」穿著的衣服和削肩背心真有幾分相似。

不少網友留言表示，「雖然我跟朋友們都會戲稱是肚兜，但真的差很多啦」、「哈哈哈我覺得削肩背心很辣啦，可能是顏色問題」、「因為時代潮流不同吧，我看倒不覺得像，因為這在我小學2000年時很夯，西門町一堆人在穿」、「如果男生穿會像哪吒」、「談戀愛就這樣，搞不清楚衣服穿給自己還是穿給男友」。