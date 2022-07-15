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南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

女穿「性感背心」約會 男友眉頭一皺問：幹嘛穿肚兜？

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣炎熱，網友買了削肩背心穿出門。圖擷自Dcard
天氣炎熱，網友買了削肩背心穿出門。圖擷自Dcard

女網友發文提到，最近天氣炎熱，她買了好幾件削肩背心，日前和男友約會穿出門時，卻被說男友說像穿「肚兜」，仔細一查她也覺得真有點像，驚呼：「所以我說古代人都這麼辣的嗎？」

網友在「Dcard發文分享：「昨天久違的和男友約會，穿了件削肩背心想說要辣男友」，沒想到男友卻面有難色問她：「你幹嘛學安陵容穿肚兜？」讓原PO滿頭問號。她查了一下，才發現《后宮甄嬛傳》中的角色「安陵容」穿著的衣服和削肩背心真有幾分相似。

不少網友留言表示，「雖然我跟朋友們都會戲稱是肚兜，但真的差很多啦」、「哈哈哈我覺得削肩背心很辣啦，可能是顏色問題」、「因為時代潮流不同吧，我看倒不覺得像，因為這在我小學2000年時很夯，西門町一堆人在穿」、「如果男生穿會像哪吒」、「談戀愛就這樣，搞不清楚衣服穿給自己還是穿給男友」。

男友一看，直接聯想到《后宮甄嬛傳》的「安陵容」。圖擷自Dcard
男友一看，直接聯想到《后宮甄嬛傳》的「安陵容」。圖擷自Dcard

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