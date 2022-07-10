快訊

中華快遞罷工成功！加薪5千不秋後算帳 六大訴求全簽了

安倍遇刺現場警察認 聽到第一聲槍響才驚覺有可疑人物

為何不在岡山行刺安倍？凶嫌稱難下手 入場要登記資料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她拍閨密婚紗貼NuBra被店員嫌小 網怒：想離職？

聯合新聞網／ 綜合報導
其他網友看完原PO經驗後說，「聽別人這樣講，我現在都不敢去實體店買內衣，都自己網路上買最小的穿」。示意圖／聯合報系資料照片
其他網友看完原PO經驗後說，「聽別人這樣講，我現在都不敢去實體店買內衣，都自己網路上買最小的穿」。示意圖／聯合報系資料照片

除了夫妻的婚紗照外，閨密婚紗也在近年很紅，一名女網友就分享，她與朋友拍照前需先讓員工貼隱形內衣，但對方一看到她胸部後就直接說「好小喔」，讓她心裡很受傷。

原PO在Dcard上以「被婚紗店員說胸部小」為題表示，她之前跟朋友拍閨密婚紗時，讓工作人員貼隱形內衣NuBra，「工作人員看到之後直接脫口一句『好小哦』」，當時還是當著所有朋友的面前說，她當下聽到後雖然有點受傷但沒說什麼。

但是最近又突然想到這件事情，才驚覺那位店員超級沒禮貌，「就算客人胸部小，也不應該當著客人的面以及大家的面前直接講出來吧！」原PO說，本來就因為胸部小有點自卑了，被這麼一說打擊更大，「搞得好像胸部大才是天理，胸部小就活該被這麼說」。

網友紛紛留言，「欠客訴吧」、「她是不是想離職」、「謝和弦：奶大了不起喔」、「是我一定當場嗆她」、「這樣我有點不敢穿婚紗了」、「聽別人這樣講，我現在都不敢去實體店買內衣，都自己網路上買最小的穿」、「看完不敢去了」、「客訴她啊，我胸部也不大，內衣店店員至少都會安慰我胸型漂亮」。

同樣遭遇過這尷尬情況的過來人也分享，「我之前去某間連鎖內衣店，店員也直接當著我的面說我很乾癟」、「之前一個阿姨店員進來幫我喬內衣的時候盯了我的胸部幾秒，然後喊很大聲說『欸，胸部蠻大欸，但怎麼外擴了？』，走出去外面一堆人在等，大家都知道我胸部分很開了」。

婚紗

延伸閱讀

她逛全聯聽見廣播神秘數字秒衝出 原因曝光網心酸：醫護都懂

IKEA賣99元牛肉麵 網喊超值卻被「這1點」打槍

25歲男存款180萬被女友嫌太少 網看她存款數字驚：價值觀偏差

到全聯驚見詭異結帳法！真相曝光 網友：很討厭這種客人

相關新聞

她拍閨密婚紗貼NuBra被店員嫌小 網怒：想離職？

除了夫妻的婚紗照外，閨密婚紗也在近年很紅，一名女網友就分享，她與朋友拍照前需先讓員工貼隱形內衣，但對方一看到她胸部後就直接說「好小喔」，讓她心裡很受傷。

為何公司活動必點披薩？ 網指這3優點：超方便

不管是朋友辦派對或公司活動等，常見的食物都可聯想到披薩，一名網友就好奇是因為每個人都喜歡吃，還是只是吃氣氛居多，其他網友便表示披薩很好點餐、好分食以及沒吃完也好處理等優點。

外送員正在炒菜中？爆笑畫面流出 眾人卻說：很正常

疫情影響讓外送平台興起，隨著外送需求越高，兼職當外送員的人也越來越多，一名網友就分享一張令人爆笑又辛酸的照片，「這年頭外送員不好當，您的外送員正在炒菜」。

安倍會面綠營卻爆搭小黃 網友回憶當年：馬英九被罵翻

日本前首相安倍晉三8日演講時遭槍擊身亡，網友也勾起不少安倍友台的經歷。有網友近期在PTT發文回顧，安倍2011年訪台時，曾因「小黃事件」，發生意外插曲，當時他結束表定行程後，未搭乘外交部座車，而是搭乘計程車找民進黨高層續攤，當時前總統馬英九也因此被罵翻。

安倍維安被罵爆 網曝朴槿惠隨扈「鐵桶陣」護主太專業

日本前首相安倍晉三8日演講時遭槍擊身亡，外界對於現場維安制度提出質疑，認為為維安人員並未盡全力保護安倍。對此，有網友在PTT分享，南韓前總統朴槿惠今年3月露面時的遇襲經過，當時有男子亂砸酒瓶，周邊隨扈立刻包圍朴槿惠、提起手提包，肉身護主，令他直呼「這才是隨扈正常的反應吧」。

他質疑為何女友愛買小廢包 網點出關鍵：重點是設計和穿搭

女生時常為了穿搭，便會用項鍊、戒指、手環、甚至小包包來做搭配。日前一名男網友在網路上發文，透露自己的女友很愛買小廢包，出門時都還要額外拿一個小袋子，因此發文詢問大家「有女生也是這樣嗎？或有人的女友也是這樣嗎？」而貼文底下也掀起討論，甚至有女網友直呼「小廢包是穿搭的一部分！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。