她拍閨密婚紗貼NuBra被店員嫌小 網怒：想離職？

除了夫妻的婚紗照外，閨密婚紗也在近年很紅，一名女網友就分享，她與朋友拍照前需先讓員工貼隱形內衣，但對方一看到她胸部後就直接說「好小喔」，讓她心裡很受傷。

原PO在Dcard上以「被婚紗店員說胸部小」為題表示，她之前跟朋友拍閨密婚紗時，讓工作人員貼隱形內衣NuBra，「工作人員看到之後直接脫口一句『好小哦』」，當時還是當著所有朋友的面前說，她當下聽到後雖然有點受傷但沒說什麼。

但是最近又突然想到這件事情，才驚覺那位店員超級沒禮貌，「就算客人胸部小，也不應該當著客人的面以及大家的面前直接講出來吧！」原PO說，本來就因為胸部小有點自卑了，被這麼一說打擊更大，「搞得好像胸部大才是天理，胸部小就活該被這麼說」。

網友紛紛留言，「欠客訴吧」、「她是不是想離職」、「謝和弦：奶大了不起喔」、「是我一定當場嗆她」、「這樣我有點不敢穿婚紗了」、「聽別人這樣講，我現在都不敢去實體店買內衣，都自己網路上買最小的穿」、「看完不敢去了」、「客訴她啊，我胸部也不大，內衣店店員至少都會安慰我胸型漂亮」。

同樣遭遇過這尷尬情況的過來人也分享，「我之前去某間連鎖內衣店，店員也直接當著我的面說我很乾癟」、「之前一個阿姨店員進來幫我喬內衣的時候盯了我的胸部幾秒，然後喊很大聲說『欸，胸部蠻大欸，但怎麼外擴了？』，走出去外面一堆人在等，大家都知道我胸部分很開了」。