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安倍維安被罵爆 網曝朴槿惠隨扈「鐵桶陣」護主太專業

聯合新聞網／ 綜合報導
朴槿惠今年3月24日曾遇陌生男子砸酒瓶，周圍隨扈見狀立刻以「鐵桶陣」肉身保護朴槿惠。歐新社資料照
朴槿惠今年3月24日曾遇陌生男子砸酒瓶，周圍隨扈見狀立刻以「鐵桶陣」肉身保護朴槿惠。歐新社資料照

日本前首相安倍晉三8日演講時遭槍擊身亡，外界對於現場維安制度提出質疑，認為為維安人員並未盡全力保護安倍。對此，有網友在PTT分享，南韓前總統朴槿惠今年3月露面時的遇襲經過，當時有男子亂砸酒瓶，周邊隨扈立刻包圍朴槿惠、提起手提包，肉身護主，令他直呼「這才是隨扈正常的反應吧」。

朴槿惠今年3月24日出院後，時隔5年首度公開露面，未料演說時突然有男子朝她的方向砸酒瓶，現場維安人員紛紛以「鐵桶陣」肉身保護朴槿惠，使朴槿惠未受任何傷勢，而現場砸酒瓶的男子也被警方迅速逮捕，朴槿惠也才能接著演講。

原PO表示，當時燒酒玻璃瓶還在飛，女保鏢就已經張開身體阻擋，由於韓國汽油彈多數也長得跟酒瓶差不多，因此保鑣敢這樣擋下來，他認為真的是訓練有素。原PO也質疑安倍這次維安，他說朴槿惠遭韓國罷免後，現場維安人員面對襲擊還能有這樣的反應，同樣不是現任元首的安倍，卻遇襲身亡，質疑「日本維安人員這次是不是太誇張」。

對此，網友紛紛留言，「南韓的護衛才是護衛，日本的是，算了」、「配置上就是後面也要看呀，後發現問題，第一時間就衝過去了」、「後面站人，上面配狙擊手」、「不論近衛區、侍衛區、護衛區，警備對象周遭一圈都要有防護是維安的基本吧」、「 隨便找一個韓國明星的保鑣都比安倍的隨扈強」、「真的猛，一瞬間鐵桶陣就出來了」、「韓國的反應速度的話，第二槍說不定就擋下來了」、「等級差太多了，南韓的完勝」。

不過，有網友也認為，「 朴槿惠是韓國首位被彈劾的總統，早就有準備會被示威了，和安倍情況又不同，誰知道在街邊造勢會被開槍」、「不一定擋得住，但是你動作要出來啊」、「汽油彈要是從後面飛過來，誰擋的住」。

朴槿惠 隨扈 安倍晉三 槍擊

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