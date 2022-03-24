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時隔五年公開露面！朴槿惠出院返家演說 卻遭民眾砸酒瓶

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
朴槿惠3月24日上午出院後，先前往南韓國立顯忠院祭拜父親、前總統朴正熙，並於當天中午12時15分抵達大邱達城郡私人宅邸，並對支持者和媒體發表感言。美聯社
朴槿惠3月24日上午出院後，先前往南韓國立顯忠院祭拜父親、前總統朴正熙，並於當天中午12時15分抵達大邱達城郡私人宅邸，並對支持者和媒體發表感言。美聯社

韓聯社報導，南韓前總統朴槿惠歷經去年年底被特赦，又持續在三星首爾醫院住院治療後，終於在24日上午出院。這也是朴槿惠時隔五年公開露面。

朴槿惠先是前往南韓國立顯忠院祭拜父親、前總統朴正熙，並於當天中午12時15分抵達大邱達城郡私人宅邸。朴槿惠在住家前發表感言表示，很抱歉自己讓大家失望，也很感謝當地許多朋友提供幫助和支持。

朴槿惠也表示，她在擔任總統期間雖然為了國家和國民辛勤工作，但「還有許多未實現的夢」；而沒能實現的夢想，現在有其他人繼續來實現，「為了我的故鄉大邱的躍進、大韓民國更好的發展，我也願盡棉薄之力」。

然而，一名民眾在朴槿惠演說時突然朝她的方向砸酒瓶，現場短暫陷入混亂，維安人員們紛紛以肉身保護朴槿惠。但朴槿惠沒有受傷，活動也繼續進行，砸酒瓶的民眾則遭警方逮捕。

朴槿惠發言結束後，其律師柳永夏向媒體針對與總統當選人尹錫悅會面一事表示，尹錫悅方面雖然通過媒體稱將訪問此地，但雙方沒有直接就此交流過。

南韓前總統朴槿惠3月24日在大邱達城郡私人宅邸前演講時，一名民眾突然朝她的方向砸酒瓶，維安人員們紛紛以肉身保護朴槿惠。歐新社
南韓前總統朴槿惠3月24日在大邱達城郡私人宅邸前演講時，一名民眾突然朝她的方向砸酒瓶，維安人員們紛紛以肉身保護朴槿惠。歐新社
南韓前總統朴槿惠3月24日在大邱達城郡私人宅邸前演講時，一名民眾突然朝她的方向砸酒瓶，現場碎片散落一地。歐新社
南韓前總統朴槿惠3月24日在大邱達城郡私人宅邸前演講時，一名民眾突然朝她的方向砸酒瓶，現場碎片散落一地。歐新社

南韓 朴槿惠

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