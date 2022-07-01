壯男徒手抱起重機驚呆眾人 網勸小心腰：吃老丟災

機車是許多人最愛的代步工具，但它不像腳踏車輕巧好移動，萬一故障要牽去修車也得費一番工夫。網路上流傳一段影片，一名疑似機車行員工的男子，不用任何機具，徒手就可以將一輛155cc的重型機車搬起來，讓許多網友看了瞠目結舌，但不少人都勸這名男子要小心，以免傷到腰後悔一輩子。

從網友在臉書「爆廢公社」貼出這段影片可看到，一名男子在機車行裡將一輛155cc的重型機車徒手抱起，然後從一邊的維修平台走到另一邊，接著他慢慢跪下來將機車放到地上，超強臂力讓許多人看了驚呼連連。

雖然不少人很驚訝，但是更多人擔心這樣搬運容易受傷，「腰省點用」、「過幾年等著椎間盤突出」、「別拿自己的腰開玩笑」、「傻傻的，對脊椎傷害有多大都不知道」、「腰傷到就是一輩子的事了」、「年輕人身體好好顧吧，吃老丟災（老了就知道）」、「是真的很厲害，但是可以牽著走，為什麼要用抱的呢，很傷腰呢」、「勇一時，後悔一生」。

更有過來人以自身為例奉勸「之前移台車，就聽到了背後啪一聲，我就趴地上」、「我們做工程的很多年輕的時候，都是可以這樣玩這樣搬的，但是我奉勸一句話，年輕人，以後就知道了」、「很傷腰，腰受傷真的生不如死…我是過來人」、「慢慢到了一個年紀，林北連刷牙彎腰都不敢速度太快，長期搬重腰真的有傷到」、「這種事我幹過，下場是椎間盤突出跟著自己一輩子，年輕時沒想那麼多，老了以後才會發現自己有多笨」。