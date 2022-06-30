15歲少年揹逝世嬤照片環島 路人路過送喜餅打氣：阿嬤怕你餓

一名15歲少年遺憾阿嬤在世時沒能經常出去玩，便將阿嬤的照片揹在背上，「帶著逝世阿嬤」獨自徒步環島，一對夫妻巧遇少年後拿出食物鼓勵他，並將其故事分享到網上，文章一出感動上萬網友，紛紛留言為少年打氣加油。

一位男網友在臉書社團「爆料公社二社」發文分享，他昨（29）日午後在墾丁遇到一名15歲少年徒步環島，當時天空正下著大雨，於是他和妻子立馬拿出飲料和倆人的喜餅給他充飢，交談間才得知這名少年的阿嬤在一、二年前離世，他因不捨阿嬤在世時很少出去玩，才決定從台南家裡帶阿嬤一路環島。

剛巧原po與妻子也正參加完至親的告別式，見到少年如此有孝心十分動容，便將剛祭拜完車城福安宮的喜餅送給少年，並寬慰他是「阿嬤怕你餓」，還提議要順道載他一程，但被少年婉拒，他表示希望藉由自己的雙手、雙腳完成這個夢想。

原po補充說，少年目前正朝墾丁走去，如果有人偶遇不妨為他鼓勵加油，讓他覺得不孤單。貼文中也附上原po與少年的合影，只見少年身上僅背著一個後背包、穿著一雙夾腳拖，背包上還貼著一張護貝起來的手寫告示，「15歲的環島夢，帶著阿嬤去旅行！！」，文字下方則貼有阿嬤的照片。

此篇文章令上萬網友深受感動，相繼留言表達支持，「祝福弟弟早日完成夢想」、「看了超感動，加油」、「阿嬤沒白疼了~阿嬤會保佑你一切順心如意的」、「有一份同感與感動，我則是帶阿嬤去進香」。還有網友表示也曾巧遇該名少年，「我們有遇到唷，那時他還穿布鞋」、「我前幾天在高雄民族路跟明誠路有看到他，他說他已經走了32天了」。

不過有網友擔憂少年僅15歲就獨自在外旅行過於危險，「15歲單獨外出過夜好像沒這麼簡單喔，畢竟未成年，希望他這趟旅程平平安安」、「至少需有成年人陪同，未成年吃，住，補給和判斷能力⋯⋯都是問題！」另一些網友則認為年紀小不是問題，「很棒的孩子，才15歲就會自己企劃安排」、「15歲！佩服、好勇敢」。