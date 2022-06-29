出國5天旅費全包！屏東億元男再徵女伴「玩出感情我負責」

屏東一名42歲「億元男」在臉書《爆廢公社》徵婚，大方送出3萬7600元的iPhone手機，卻遭約會女子封鎖搞消失。時隔約2個月，他再度公開徵求女性旅伴，相約7月共赴泰國知名景點普吉島遊玩5天，更喊出「玩出感情我負責」，又一次引起網友暴動。

「億元男」4月時指出，因為家住屏東鄉下沒有婚友機構，乾脆上網徵婚，直接秀出身家有3房2地，堪稱「億元男」。他還開出交友條件，成功交友送iPhone 13手機、結婚生子就送北海道房子。後來，成功至台中與女網友約會，兌現承諾送出iPhone手機，不料，對方明示想要黃金錢財，最後人間蒸發，讓他氣得提告詐欺。

日前，「億元男」再次於臉書社團「爆廢公社公開版」徵求女性旅伴，7月一起去泰國普吉島玩5天，「分房睡，費用我全出，玩出感情我負責，意者私」，依舊要求對象需為35歲以下、BMI正常、時間自由者。

貼文一出，網友們紛紛表示，「終於有新招了」、「兄弟可以比女人更懂你」、「出手都已經這麼闊了還能一直徵不到，真的對你respect（尊重）」，也有人笑問「偽娘可嗎」、「我可以帶我老公小孩一起去嗎？」、「馬爾地夫行不行？」