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出國5天旅費全包！屏東億元男再徵女伴「玩出感情我負責」
屏東一名42歲「億元男」在臉書《爆廢公社》徵婚，大方送出3萬7600元的iPhone手機，卻遭約會女子封鎖搞消失。時隔約2個月，他再度公開徵求女性旅伴，相約7月共赴泰國知名景點普吉島遊玩5天，更喊出「玩出感情我負責」，又一次引起網友暴動。
「億元男」4月時指出，因為家住屏東鄉下沒有婚友機構，乾脆上網徵婚，直接秀出身家有3房2地，堪稱「億元男」。他還開出交友條件，成功交友送iPhone 13手機、結婚生子就送北海道房子。後來，成功至台中與女網友約會，兌現承諾送出iPhone手機，不料，對方明示想要黃金錢財，最後人間蒸發，讓他氣得提告詐欺。
日前，「億元男」再次於臉書社團「爆廢公社公開版」徵求女性旅伴，7月一起去泰國普吉島玩5天，「分房睡，費用我全出，玩出感情我負責，意者私」，依舊要求對象需為35歲以下、BMI正常、時間自由者。
貼文一出，網友們紛紛表示，「終於有新招了」、「兄弟可以比女人更懂你」、「出手都已經這麼闊了還能一直徵不到，真的對你respect（尊重）」，也有人笑問「偽娘可嗎」、「我可以帶我老公小孩一起去嗎？」、「馬爾地夫行不行？」
不過，有女網友擔心「可是跟你去玩我也會怕欸」、「先說好不要事後又要告人家還旅費喔」，其他人更直言「自己髮型都弄不好了⋯⋯怎能要求女生BMI跟年紀啊」、「你的問題最大，頂多看上你的財產」，有人則緩頰說「姜太公釣魚，願者上鉤，有什麼好酸的」。
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