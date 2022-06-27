日本省電妙招！ 冷氣室外機上放「1物」電費秒降

炎炎夏日不少人家中也開始吹冷氣，不過若是冷氣長時間開著，電費將會相當可觀。對此，日本有許多冷氣節能省電的秘訣，他們在室外機擺上遮光板或隔熱墊，發現能減少室外機排熱所需的電力，進而達到省電的效果。

據日媒《ヨムーノ》報導，室外機具有散熱的作用，當冷氣開機時室內涼爽，室外機會吹出暖風是由於室內的熱量被釋放到室外，室外機在太陽底下溫度會升高，散熱就需要耗費更多的電力，導致開啟冷氣的電費增加，因此在室外機上方擺放隔熱墊、遮光板，或是套上室外機罩，就可以避免受陽光直射，盡可能降低室外機周圍的溫度，以減輕室外機的運轉負擔，提高空調的制冷效率也可以節省電費。

在室外機上方擺放隔熱墊、遮光板，或是套上室外機罩，就可以避免受陽光直射。圖／取自日本Rakuten賣場

該網站建議隔熱墊等室外機罩可以一年換一次，因在陽光長時間的曝曬下會慢慢變質，隔熱效果退化。除此之外也推薦在室外機上方貼反射陽光直射的密封貼紙，隔熱塗層可以反射80%以上的直射陽光，室內還可以搭配循環扇和隔熱窗簾快速降溫。