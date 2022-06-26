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機車族少用自助加油？ 這2點原因曝光：沒省多少

聯合新聞網／ 綜合報導
網友大多指出自助加油花費的時間較長，也沒省到多少錢。示意圖／ingimage
網友大多指出自助加油花費的時間較長，也沒省到多少錢。示意圖／ingimage

加油站常常見到機車大排長龍，而機車加油又分自助與人工，就有一名網友好奇，「為何喜歡自助加油的機車族那麼少？」

原PO在PTT以「為何喜歡自助加油的機車族那麼少？」為題表示，人工加油站永遠是滿滿人潮在排隊，自助區不是空蕩蕩不然就都是汽車，這讓原PO疑惑，「自助加油可以自己決定要加多少，而且折扣也比較大，但機車族多半喜歡排人工加油，是不是怕跟汽車擠？」

網友大多指出自助加油「時間較長」、「沒省多少錢」，「機車大多直接加滿，機車油箱小，自助加油省的錢太少無感」、「我機車也自助加，但要我猜時間成本差太多，每公升折1元的話，機車忙東忙西才省4、5塊，汽車加半桶都至少省20、30元起跳」、「機車油箱和汽車不能比，省個幾塊根本差不多」、「有時間的就自助省錢，沒時間的就人工省時間」、「下班時間（自助加油區）很多人啊」。

也有網友點出自助加油的優點，「自己加比較不會噴，自己的車最熟悉」、「有時排機車加油還會比自助加油要快，不過我用過自助之後也是都在用自助覺得比較能控制」、「自助加油才不會傷油箱，一堆工讀生油箱敲到，油滴滿地」、「人工加油的話，我要刷卡跟載具有時候還要講很久，我自己加自助還比他們快」。

機車族 加油站

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