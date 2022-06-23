金門人常到廈門購物？ 網笑回：當天來回只為麥當勞

金門和廈門距離僅數公里，日前網友好奇提問，金門人在之前還沒有疫情時，是否會直接利用小三通往返大陸購物。

網友在「Dcard」發文提到，最近好奇在GOOGLE MAP查詢，才發現金門和廈門的距離非常近，因此詢問網友在尚未有疫情，且還有小三通之際，金門人會不會去廈門買東西。

許多金門人和曾在金門讀書的網友留言分享，「金門大學學生超常去廈門玩的，還會特地去吃海底撈欸」、「希望疫情趕快過去，可以通船」、「疫情前一年最少去個五次」、「會欸，很近小三通很方便」、「聽以前學長姐說，疫情前星期五晚上去廈門，星期一早上搭最早的船班回來上課。還有晚上去廈門夜店，隔天最早的船班回來，希望畢業前能去一次」。

還有人問金門人會去廈門吃麥當勞嗎，底下回「當天來回廈門吃個金拱門，因為金門沒有麥當勞」、「會，不然要飛台灣太累了」、「會，但是不好吃」、「會，但是對岸的麥當勞很難吃」，也有人覺得「金門有星巴克但沒有麥當勞，太不合理了」。